Anadolu Ajansı
Aydınlı 79 yaşındaki çift vücutları kesilmiş halde bulundu!
Aydın'da 79 yaşındaki Çakaloğlu çiftinden haber alamayan yakınları eve gidince cansız bedenlerle karşılaştı. Vücutlarında kesi izi bulunan çiftin ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan olayda 79 yaşındaki Nuran ve Turgut Çakaloğlu çiftinden haber alamayan yakınları evlerine gitti.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
İstanbul'da 6 aylık bebeğin ölümünde korkunç ihmal! Anne ve bakıcı tutuklandı
Çiftin yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu hemen ekiplere haber verdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KESİ İZİ BULUNDU
Yapılan kontrolde vücutlarında kesi izi bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR