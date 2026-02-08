Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihi fark
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş BOA'yı 105-68 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 105-68 yendi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı farka boğdu: 19 dakikada 4 gol
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Önder Yılmaz, Sertan Kırklar, Haldun Çoban
Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 5, Meltem Yıldızhan 7, Whitcomb 6, Fasoula 16, Fraser 17, Yağmur Özdal, İdil Saçalır 2, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık, Gizem Sezer, İlayda Güner 6, Traore 6
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 24, Meesseman 13, Rupert 17, McBride 8, Ece Erginay, Olcay Çakır Turgut 10, Williams 13, Tuana Vural 3, Milic 6, Meltem Avcı Yılmaz
1. Periyot: 19-28
Devre: 37-52
3. Periyot: 52-78
Bizi Takip Edin
YORUMLAR