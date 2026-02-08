Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, bir kez daha siyah beyazlı taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor'u ağırladığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ersin Destanoğlu, maç öncesi desteklendi, maç esnasında ise yuhalandı.

ÖNCE SEVGİ GÖSTERİSİ

Müsabaka öncesi ısınma bölümünde siyah beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Ersin Destanoğlu, siyah beyazlı tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayarak alkışlarla karşılık verdi.

GOL SONRASI PROTESTOLAR YÜKSELDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, müsabakanın 9. dakikasında Alanyaspor'un öne geçmesinin ardından bir kez daha Ersin Destanoğlu'nu hedef aldı.

Alanyaspor'un 16 dakikada ikinci golü bulmasının ardından Beşiktaş tribünleri, Ersin Destanoğlu'na tepkisini artırarak topla buluştuğu anlarda ıslıkla ve protesto etti.

