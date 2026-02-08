CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
Küfür ve tehdit iddiasıyla CHP’den istifa eden Mesut Özarslan, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
- CHP Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çevre Bakanı Murat Kurum ile kentsel dönüşüm görüşmesi nedeniyle parti içinde hedef haline getirilmesi üzerine partisinden istifa etti.
- Özarslan, ailesinin de hedef alındığı mesajlar nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, son dönemde kendisine sahip çıkılmadığı için kırgın olduğunu ifade etti.
- AK Parti'ye geçeceği iddialarını doğrulamadı ancak bağımsız veya başka bir partiden siyasi hayatına devam edebileceğini söyledi.
CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, partisinden zehir zemberek sözlerle istifa etmesinin ardından katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İstifanın perde arkasını anlatan Özarslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin parti içinde rahatsızlığa neden olduğunu bu görüşme sonrası hedef haline getirildiğini söyledi.
Özarslan, “Kentsel dönüşümle ilgili Bakan Kurum’la görüştüm. 15 gün öncesine kadar herkesle uyumluyduk. Ancak bu görüşmenin ardından bazı kişiler tarafından hedef alındım. ‘Neden görüştün?’ diye üzerime gelindi. ‘AK Parti’ye geçeceksin’ gibi ithamlarda bulunuldu. Böyle bir şey olmadığını söyledim ama baskı devam etti” ifadelerini kullandı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Özarslan, Özel’in kendisine yönelik ifadelerinde ailesinin de hedef alındığını ileri sürerek, “Mesajlarında annemi ve merhum babamı dahi karıştırdı. Bu kabul edilemez” diye konuştu. Söz konusu mesajlarda sadece hakaret değil, tehdit de bulunduğunu öne süren Özarslan, bu nedenle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da sitem ederek, “Son dönemde bana sahip çıkılmadığını düşünüyorum. Bu nedenle kırgınım” dedi.
AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK
“AK Parti’ye geçecek misiniz?” sorusuna da net cevap vermeyen Özarslan, “Şu an böyle bir şey oluşmadı. AK Parti olur, MHP olur ya da bağımsız devam ederiz; bilemem. Şu an konumuz bu değil. Konumuz, iddialara cevap verilmesi. Genel Başkan yalanlayacaksa çıkıp yalanlasın” ifadelerini kullandı.