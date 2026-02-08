Küfür ve tehdit iddiasıyla CHP’den istifa eden Mesut Özarslan, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, partisinden zehir zemberek sözlerle istifa etmesinin ardından katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstifanın perde arkasını anlatan Özarslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin parti içinde rahatsızlığa neden olduğunu bu görüşme sonrası hedef haline getirildiğini söyledi.

Özarslan, “Kentsel dönüşümle ilgili Bakan Kurum’la görüştüm. 15 gün öncesine kadar herkesle uyumluyduk. Ancak bu görüşmenin ardından bazı kişiler tarafından hedef alındım. ‘Neden görüştün?’ diye üzerime gelindi. ‘AK Parti’ye geçeceksin’ gibi ithamlarda bulunuldu. Böyle bir şey olmadığını söyledim ama baskı devam etti” ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Özarslan, Özel’in kendisine yönelik ifadelerinde ailesinin de hedef alındığını ileri sürerek, “Mesajlarında annemi ve merhum babamı dahi karıştırdı. Bu kabul edilemez” diye konuştu. Söz konusu mesajlarda sadece hakaret değil, tehdit de bulunduğunu öne süren Özarslan, bu nedenle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da sitem ederek, “Son dönemde bana sahip çıkılmadığını düşünüyorum. Bu nedenle kırgınım” dedi.

AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK

“AK Parti’ye geçecek misiniz?” sorusuna da net cevap vermeyen Özarslan, “Şu an böyle bir şey oluşmadı. AK Parti olur, MHP olur ya da bağımsız devam ederiz; bilemem. Şu an konumuz bu değil. Konumuz, iddialara cevap verilmesi. Genel Başkan yalanlayacaksa çıkıp yalanlasın” ifadelerini kullandı.

