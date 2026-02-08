24 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı
Kocaeli Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda 24 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 32 yaşındaki öğretmen O.M. tutuklandı. Şüphelinin 24 taciz iddiasının da son 1 yıl içerisinde yaptığı öne sürüldü.
- Olay, Turgut Özal Mahallesi'ndeki Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda meydana geldi.
- Öğretmen O.M.'nin (32) 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciye yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu iddia edildi.
- Öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine okul idaresi bilgilendirildi.
- Velilerin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Öğretmen, Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde görev yaptığı ortaokulda 24 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'ndeki Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören bazı kız öğrencilerin öğretmenleri O.M.'nin (32) kendilerini taciz ettiğini ailelerine anlatması üzerine durum okul idaresine bildirildi.
Üniversitede taciz skandalı! Kız öğrencilerin fotoğraflarını oylamaya sundular: 3 gözaltı
1 YILDA 24 ÖĞRENCİYE TACİZ İDDİASI
Okulun rehberlik servisi tarafından öğrencilerle yapılan görüşmelerde, öğretmenin 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciye yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu öne sürüldü.
Velilerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.