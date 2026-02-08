Kocaeli Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda 24 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 32 yaşındaki öğretmen O.M. tutuklandı. Şüphelinin 24 taciz iddiasının da son 1 yıl içerisinde yaptığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'ndeki Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören bazı kız öğrencilerin öğretmenleri O.M.'nin (32) kendilerini taciz ettiğini ailelerine anlatması üzerine durum okul idaresine bildirildi.

1 YILDA 24 ÖĞRENCİYE TACİZ İDDİASI

Okulun rehberlik servisi tarafından öğrencilerle yapılan görüşmelerde, öğretmenin 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciye yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu öne sürüldü.

Velilerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

