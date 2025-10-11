İstanbul'da durakta genç kıza sözlü taciz! O anlar kamerada

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sabah saatlerinde S.D. isimli şahıs, durakta otobüs bekleyen G.D. isimli genç kızı sözlü taciz etti. Uzaklaşan şüpheli ardından tekrar kızın yanına gelerek "Çok güzelsin, gel seni bırakayım" dedi. Taciz edilen genç kızın tepkisi üzerine şahıs olay yerinden uzaklaştı.

SÖZLÜ TACİZ ANLARI KAMERADA

Genç kız, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde şahsın genç kızı taciz ettiği anlar yer aldı.

ŞAHIS YAKALANDI

Genç kız, çektiği görüntü kaydıyla Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yavuz Selim Polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.D.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.