İstanbul'da durakta genç kıza sözlü taciz! O anlar kamerada

İstanbul'da durakta genç kıza sözlü taciz! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Arnavutköy, Kadın, Güvenlik, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da S.D. isimli şüpheli, otobüs durağında bekleyen G.D.'yi sözlü taciz etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, taciz anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sabah saatlerinde S.D. isimli şahıs, durakta otobüs bekleyen G.D. isimli genç kızı sözlü taciz etti. Uzaklaşan şüpheli ardından tekrar kızın yanına gelerek "Çok güzelsin, gel seni bırakayım" dedi. Taciz edilen genç kızın tepkisi üzerine şahıs olay yerinden uzaklaştı.

SÖZLÜ TACİZ ANLARI KAMERADA

Genç kız, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde şahsın genç kızı taciz ettiği anlar yer aldı.

İstanbul'da durakta genç kıza sözlü taciz! O anlar kamerada - 1. Resim

ŞAHIS YAKALANDI

Genç kız, çektiği görüntü kaydıyla Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yavuz Selim Polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.D.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

