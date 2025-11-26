Muğla'da merkez üssü Ortaca ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin son verileri paylaştı.

Muğla'da merkez üssü Ortaca ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde son dakika bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 20:45'te yaşandı.

AFAD deprem grafiği

Depremin yerin 20.37 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi.

SEZER DOGRU

