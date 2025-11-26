HABER MERKEZİ
Muğla'da deprem! Ortaca 3.8 ile sallandı
Muğla'da merkez üssü Ortaca ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin son verileri paylaştı.
Muğla'da Ortaca ilçesinde saat 20:45'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Depremin derinliği 20.37 kilometreydi.
- Depremin merkez üssü Ortaca ilçesidir.
- Depremi AFAD veriyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 20:45'te yaşandı.
Depremin yerin 20.37 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi.
