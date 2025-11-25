Akaryakıta peş peşe gelen zam furyası sona erdi. Motorinin litre fiyatında bugün itibarıyla büyük bir düşüş oldu. İşte 3 büyükşehirde benzin, motorin ve oto gaz fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son dönemde akaryakıt fiyatlarına üst üste zam gelmişti. Bugün ise büyük bir indirim tabelaya yansıdı.

ZAMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Motorine 25 Ekim'de 3 lira 4 kuruşluk tarihin en büyük zammı gelmişti. 7 Kasım tarihinde de motorinin litresi 2 lira 7 kuruş artarken, 15 Kasım tarihinde ise benzinin fiyatı 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım'da ise 1 lira 84 kuruş zam gelmişti.

Zam furyası sona erdi! Akaryakıta büyük indirim

MOTORİNİN LİTRESİ YENİDEN 60 LİRANIN ALTINDA

25 Kasım Salı'dan itibaren motorinin litre fiyatında 2 lira 44 kuruş indirim geldi. Böylece motorinin litresi yeniden 60 liranın altına düştü.

25 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 55.00 57.07 27.71 İstanbul Anadolu 54.86 56.93 27.08 Ankara 55.87 58.10 27.60 İzmir 56.20 58.43 27.53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

