Al Arabiya’nın İran Devrim Muhafızları’na dayandırdığı habere göre, iki gün önce geçici İran Savunma Bakanı olarak atanan Mecid Ebneleza’nın öldüğü duyuruldu.

İran'da taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan savaşın dördüncü gününde, İsrail ordusu, Tahran’da "üst düzey bir rejimi komutanını" hedef aldığını duyurdu.

Ordu açıklamasında, "Kısa bir süre önce İsrail ordusu Tahran'da üst düzey bir İranlı terör rejimi komutanını vurdu" ifadelerine yer verildi. Açıklamada hedef alınan isme ilişkin detay paylaşılmadı.

AL ARABİYA: GEÇİCİ SAVUNMA BAKANI ÖLDÜ

Al Arabiya’nın İran Devrim Muhafızları’na dayandırdığı habere göre, saldırıda hayatını kaybeden ismin iki gün önce geçici Savunma Bakanı olarak atanan Mecid Ebnelreza olduğunu açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

