Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada, yüksek hızla seyreden bir otomobil yol kenarında park halindeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki araç savrulurken, kazaya neden olan otomobildeki 5 kişi araçtan yara almadan inmeyi başardı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken, feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

