Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım sürerken, taraftarların gözü bilet satış tarihine çevrildi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen futbolseverler, biletlerin satışa çıkacağı günü ve fiyatları araştırıyor.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde bilet süreci gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Siyah-beyazlı kulübün iç saha maçlarında uyguladığı satış takvimi dikkate alınırken, derbi biletlerinin ne zaman satışa sunulacağına ilişkin detaylar merak edildi. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar?

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK 2026?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak derbinin biletlerinin, maçtan birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp, iç sahadaki karşılaşmaların biletlerini genellikle 4-5 gün önceden satışa çıkarıyor. Kulüpten yapılacak resmi duyuruyla birlikte satış takvimi ve öncelikli satış detayları kesinlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise henüz açıklanmadı. Fiyatların, satış duyurusuyla birlikte kategori ve tribünlere göre belirlenmesi bekleniyor. Beşiktaş’ın son iç saha maçlarında uyguladığı fiyat politikası, derbi için de referans olarak gösteriliyor. Siyah-beyazlıların oynadığı son iç saha maçı Göztepe karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekildeydi:

VIP 100: 14.000 TL

VIP 101-126: 9.000 TL

1.Kategori: 2.950 TL

2.Kategori: 2.650 TL

3.Kategori: 2.350 TL

4.Kategori: 1.900 TL

5.Kategori: 1.750 TL

6.Kategori: 1.500 TL

Doğu Üst: 1.750 TL

7.Kategori: 1.150 TL

8.Kategori: 975 TL

BJK-GS DERBİSİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Derbi öncesinde iki takımın fikstürü ve form durumu da dikkat çekiyor. Galatasaray ligde liderlik mücadelesini sürdürürken yoğun maç programıyla sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, kısa süre içinde hem lig hem kupa hem de Avrupa maçlarına çıkacak olması nedeniyle zorlu bir periyottan geçiyor. Beşiktaş ise sahasında oynayacağı derbide taraftar desteğini arkasına alarak kritik bir galibiyet hedefliyor.

