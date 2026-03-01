Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Antalyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından oyuncu değişikliklerine ilişkin konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun yokluğunda takımın başında çıkan Zeki Murat Göle, oyuncu değişiklikleri hakkında açıklamalar yaptı.

"BÖYLE BİR TERCİH YAPTIK"

"49. dakikada skor 2-0 oldu, ilk değişiklik için neden 70. dakikayı beklediniz?" sorusunu cevaplayan Zeki Murat Göle, "Sonuçta bilgi alışverişi oluyor, kulübeyle olsun, yukarıdaki analiz departmanından arkadaşlarla. Bazı şeylerde hemen karar verme şansınız olmuyor. Bir değişiklik tüm maçın kaderini etkileyecek. Daha erken değişiklikler olabilirdi belki. Böyle bir tercih yaptık." dedi.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI DAHA UZUN"

Karşılaşmayı değerlendiren Zeki Murat Göle, "Semedo'nun gerekli kontroller sağlık ekibi tarafından yapılacak. İlk yarı nedeniyle 2 puan kaybettik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Daha çok ve acele uzun top denedik. Semedo'nun sakatlanması nedeniyle oyuncu değişiklik hakkı kullandık. Semedo değerli bir oyuncu. Puan kaybını ilk yarı yaşadık. İkinci yarı başında konsantrasyon eksikliği nedeniyle gol yedik. İyi mücadele ettik. Son dakikalarda kazanabilecek pozisyonları bulduk. Şampiyonluk yarışı daha uzun. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında takımda enerji eksikliği olduğunu ifade eden Göle, "Maça yüksek tempoda başlayamadık. Nottingham Forest maçındaki enerjiyi sahaya yansıtamadık. Daha fazla topa sahip olabilirdik. İlk yarıda bunlar eksikti. İkinci yarının başında da çok basit bir gol yedik. Fenerbahçe seviyesinde görülemeyecek goller yedik. Sonra reaksiyon verdik, skoru 2-2'ye getirdik, öne de geçebilirdik." diye konuştu.

Göle, şampiyonluk yarışının uzun olduğunu, sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

