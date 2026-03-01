Afganistan yönetimi, Pakistan’daki bazı askeri tesisleri hedef aldığını duyurdu.

Afganistan Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pakistan’daki bazı askeri noktaların hedef alındığını açıkladı.

Saldırıda Hayber Pahtunhva, Belucistan eyaletlerindeki bazı askeri üsler ve Rawalpindi kentindeki "Nur Khan" üssü dahil Pakistan'daki bazı askeri tesisler hedef alındı.

GERİLİM 22 ŞUBAT’TAKİ OPERASYONLA TIRMANDI

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat’ta ülkedeki bombalı saldırıların ardından Afganistan sınır hattında “terör kampı” olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını duyurmuştu.

Afganistan Savunma Bakanlığı ise buna karşılık “uygun ve ölçülü cevap verileceği” mesajını vermişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry, sınır hattındaki operasyonlarda yaklaşık 70 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan’ın saldırılarının ardından Kabil’deki Pakistan Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası iletti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, karşılıklı saldırılarda 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin yaralandığını açıkladı.

TTP KRİZİ DEVAM EDİYOR

Pakistan, Taliban’ın 2021’de Afganistan’da kontrolü ele almasının ardından Kabil yönetiminden Pakistan Talibanı (TTP) konusunda adım atmasını istiyor.

İslamabad, TTP’nin Afganistan’da mevzilendiğini ve Pakistan’da eylemler düzenlediğini savunuyor. Afganistan yönetimi ise TTP’nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini ileri sürüyor.

TTP’nin, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde çizilen ve fiili sınır kabul edilen Durand Hattı boyunca etkin olduğu biliniyor.

