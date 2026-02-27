Dünya Afganistan–Pakistan arasındaki gerilimi konuşuyor. Afganistan ile Pakistan arasında yıllardır süren Durand Hattı anlaşmazlığı sıcak çatışmaya dönüştü.Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü. İşte Afganistan–Pakistan savaşına neden olan Durand Hattı krizinin perde arkası...

Afganistan’daki Taliban yönetimi, geçen hafta Pakistan’ın düzenlediği hava saldırılarına karşılık olarak Pakistan askeri noktalarına saldırı başlattıklarını açıkladı. Pakistan ise kendi güçlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyurdu. Afganistan’ın doğusundaki askeri birliklerin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, Pakistan’ın Nangarhar ve Paktia vilayetlerinde gerçekleştirdiği hava saldırılarına yanıt olarak perşembe gecesi geç saatlerde "şiddetli çatışmaların" başladığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.



DURAND HATTI KRİZİ NEDİR? Uzmanlara göre çatışmaların temelinde 2 bin 600 kilometrelik Durand Hattı sınırının statüsü yatıyor.Guardian'a göre, Pakistan hükümeti, Afgan yönetimini, Pakistan Talibanı (TTP) militanlarını barındırmakla suçluyor. 2021’de Taliban’ın Afganistan’da iktidarı yeniden ele geçirmesinden bu yana, TTP saldırılarında yüzlerce Pakistan askeri ve polisinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.



1893’te Britanya Hindistanı ile Afganistan arasında çizilen hat, Pakistan’ın 1947’de bağımsızlığını kazanmasından bu yana fiili sınır olarak kabul edilse de, Afganistan bu sınırı resmen tanımıyor.

Washington merkezli Güney Asya uzmanı Michael Kugelman, Guardian'a yaptığı açıklamada, "Afganistan’ın sınırı tanımaması, artan karşılıklı saldırılar ve dezenformasyonun yayılması, iki ülke arasındaki krizi daha da kırılgan hale getiriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

