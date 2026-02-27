Adıyaman'da 31 yıl önce hobi olarak başladığı el dokuma heybe üretimini zamanla mesleğe dönüştüren Yusuf Çelik, 6 metrekarelik küçük atölyesinde geleneksel yöntemlerle üretim yaparak hem kültürel mirası yaşatıyor hem de geçimini sağlıyor.

Küçük atölyesinde tamamen el emeğine dayalı olarak üretim yapan Çelik, geleneksel dokuma tekniklerini kullanarak hazırladığı heybeleri özenle işliyor. Geçmişten günümüze taşınan el sanatlarının unutulmaması için çaba gösterdiğini belirten Çelik, heybe dokumanın sabır ve emek gerektiren bir iş olduğunu ifade etti. Dokuma sürecinin uzun sürdüğünü dile getiren Çelik, her bir ürünün kendine özgü olduğunu ve el emeğinin bu mesleğin en önemli unsuru olduğunu söyledi.

GELENEKSEL ÜRÜNLERE İLGİ OLUMLU YÖNDE

Hazırlanan heybelerin hem günlük kullanım hem de dekoratif amaçlarla tercih edildiğini belirten Çelik, özellikle geleneksel ürünlere ilgi duyan vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldığını kaydetti. Küçük bir alanda üretim yapmasına rağmen mesleğini severek sürdürdüğünü söyleyen Çelik, el sanatlarının yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Çelik, imkanlar ölçüsünde üretimine devam edeceğini ve geleneksel heybe dokumacılığını yaşatmayı sürdüreceğini ifade etti.

