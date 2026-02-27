Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Kia Center deplasmanında Orlando Magic'i 113-108 mağlup etti.

NBA'de Orlando Magic'e konuk olan Batı Konferansı üçüncüsü Houston Rockets, 19 sayı geriye düştüğü maçı 113-108 kazanarak üst üste 3'üncü olmak üzere sezonun 37'nci galibiyetini aldı.

Rockets'ta yaklaşık 31 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve 1 blokla oynadı. Kevin Durant; 40 sayı, 8 ribaunt, Reed Sheppard ise 20 sayı, 4 asist üretti. Magic'te Desmond Bane'in 30 ve Paolo Banchero'nun 19 sayısı, sezonun 27'nci mağlubiyetini engelleyemedi.

Alperen Şengün

ADEM BONA'DAN 4 SAYI

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Miami Heat'i 124-117'lik skorla geçti.

Art arda 3 olmak üzere 33'üncü galibiyetini elde eden 76ers'ta Tyrese Maxey 28 sayı, 11 asist ve Joel Embiid 26 sayı, 11 ribauntla double-double yaptı. Adem Bona, 15 dakikaya yakın süre aldığı mücadeleyi 4 sayı, 3 ribaunt, 1 blokla tamamladı.

Bu sezon 29'uncu mağlubiyetini yaşayan Heat'te Bam Adebayo 29 sayı, 14 ribaunt ve Tyler Herro 25 sayı, 7 asistle oynadı.

