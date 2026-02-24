Houston Rockets farklı kazandı: Alperen Şengün, triple double'a çok yaklaştı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı 125-105 mağlup etti.
- Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı 125-105 mağlup etti.
- Alperen Şengün; 16 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle triple-double'a çok yaklaştı.
- San Antonio Spurs, Detroit Pistons'ı 114-103 yenerek, galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
- Victor Wembanyama; 21 sayı, 17 ribaunt, 6 blokla galibiyette önemli rol oynadı.
NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Utah Jazz'ı farklı yendi: 125-105.
Rockets'ta Jabari Smith Jr. 31 sayı, 9 ribaunt, Amen Thompson 20 sayı, 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Kevin Durant 18 sayı kaydederken, Alperen Şengün 16 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle triple double'a çok yaklaştı.
Üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Jazz'da Lauri Markkanen 29, kenardan gelen Brice Sensabaugh 26 sayıyla oynadı. Jazz forveti Vince Williams Jr, ikinci çeyrekte sol dizinden sakatlanarak maça devam edemedi.
FIBA 'güç sıralaması'nda Türkiye zirvede: Şimdi daha da iyi oldular
SPURS'TEN ÜST ÜSTE 9'UNCU GALİBİYET
San Antonio Spurs, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 114-103 yenerek galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
Spurs'te Victor Wembanyama 21 sayı, 17 ribaunt, 6 blok, Devin Vassell 28 sayıyla takımlarını sırtladı. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Doğu Konferansı lideri Pistons'ta ise Jalen Duren 25 sayı, 14 ribauntla en skorer isim olurken, 26 şutun 21'ini kaçıran Cade Cunningham maçı 16 sayı, 10 asistle tamamladı.