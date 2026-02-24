BİM raflarında yeni haftada satışa çıkacak aktüel ürünlerin detayları netleşti. 27 Şubat Cuma günü avantajlı fiyatla gelecek Philips kahve makinesi ve peşin fiyatına taksit imkanı sunulan teknolojik ürünler, kampanyanın öne çıkanları arasında yer alıyor. İşte bu hafta BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tamamı…

Her hafta belirli günlerde yenilenen BİM aktüel ürünler listesi, 27 Şubat Cuma kataloğuyla birlikte teknoloji, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri ve temel gıda ürünlerinde sunulacak fırsatlarla dikkat çekiyor. Sınırlı stokla satışa çıkan ürünler için mağazalarda yoğunluk oluşması bekleniyor.

BİM 27 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

Philips Espresso Tam Otomatik Makine EP3341/50 Kent 15.900 TL

Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 Kent 11.490 TL

Senna 65 İnç Frameless Ultra Hd Qled Google TV 24.900 TL

BİM 27 Şubat aktüel indirimleri! BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?

Senna 32 İnç Hd Ready 10 Android Led TV 6.250 TL

Şarjlı Dikey Süpürge 4.990 TL

Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL

Dijital Tost Makinesi 3.900 TL

İnox Grill Tost Makinesi 2.750 TL

Fanlı Isıtıcı 649 TL

Şarjlı Su Pompası 199 TL

Şarjlı Pipetli Kişisel Blender 899 TL

Party Speaker 1.390 TL

Tv Arkası RGB Led Aydınlatma 245 TL

Emsan Bıçak Çeşitleri 59 TL

Emsan Alüminyum Döküm 4 Bölmeli Kek Kalıbı 499 TL

Emsan Derin Saklama Kabı 359 TL

Emsan Derin Saklama Kabı 24 cm 439 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL

2'li Düdüklü Tencere Seti 1.290 TL

Tefal Simplicity Tava 24 cm 649 TL

Tek Fiyat Çelik Ürünler 369 TL

Chef Pro Karnıyarık Tencere 32 cm 649 TL

Chef Pro Karnıyarık Tencere 26 cm 499 TL

Büyük Kadife Organizer 109 TL

Küçük Kadife Organizer 95 TL

Perde Düğmesi Çeşitleri 20 TL

Merserize Bone Çeşitleri 20 TL

Böcek Arabalar 69 TL

Puzzle Çeşitleri 79 TL

Pelüş Kapüşonlu Ayı Oyuncak 529 TL

Gabby's Dollhouse Bebek 990 TL

Uyku Arkadaşım 299 TL

Taşıyıcı Tırlar 379 TL

Sevimli Müzikli Kitap 149 TL

