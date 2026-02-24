BİM 27 Şubat aktüel indirimleri! BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?
BİM raflarında yeni haftada satışa çıkacak aktüel ürünlerin detayları netleşti. 27 Şubat Cuma günü avantajlı fiyatla gelecek Philips kahve makinesi ve peşin fiyatına taksit imkanı sunulan teknolojik ürünler, kampanyanın öne çıkanları arasında yer alıyor. İşte bu hafta BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tamamı…
Her hafta belirli günlerde yenilenen BİM aktüel ürünler listesi, 27 Şubat Cuma kataloğuyla birlikte teknoloji, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri ve temel gıda ürünlerinde sunulacak fırsatlarla dikkat çekiyor. Sınırlı stokla satışa çıkan ürünler için mağazalarda yoğunluk oluşması bekleniyor.
BİM 27 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?
Philips Espresso Tam Otomatik Makine EP3341/50 Kent 15.900 TL
Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 Kent 11.490 TL
Senna 65 İnç Frameless Ultra Hd Qled Google TV 24.900 TL
Senna 32 İnç Hd Ready 10 Android Led TV 6.250 TL
Şarjlı Dikey Süpürge 4.990 TL
Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL
Dijital Tost Makinesi 3.900 TL
İnox Grill Tost Makinesi 2.750 TL
Fanlı Isıtıcı 649 TL
Şarjlı Su Pompası 199 TL
Şarjlı Pipetli Kişisel Blender 899 TL
Party Speaker 1.390 TL
Tv Arkası RGB Led Aydınlatma 245 TL
Emsan Bıçak Çeşitleri 59 TL
Emsan Alüminyum Döküm 4 Bölmeli Kek Kalıbı 499 TL
Emsan Derin Saklama Kabı 359 TL
Emsan Derin Saklama Kabı 24 cm 439 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL
2'li Düdüklü Tencere Seti 1.290 TL
Tefal Simplicity Tava 24 cm 649 TL
Tek Fiyat Çelik Ürünler 369 TL
Chef Pro Karnıyarık Tencere 32 cm 649 TL
Chef Pro Karnıyarık Tencere 26 cm 499 TL
Büyük Kadife Organizer 109 TL
Küçük Kadife Organizer 95 TL
Perde Düğmesi Çeşitleri 20 TL
Merserize Bone Çeşitleri 20 TL
Böcek Arabalar 69 TL
Puzzle Çeşitleri 79 TL
Pelüş Kapüşonlu Ayı Oyuncak 529 TL
Gabby's Dollhouse Bebek 990 TL
Uyku Arkadaşım 299 TL
Taşıyıcı Tırlar 379 TL
Sevimli Müzikli Kitap 149 TL