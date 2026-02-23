Hatay’da etkili olan sağanak sonrasında Amik Ovası'nda tarım arazileri ve bazı evler sular altında kaldı. Eve giremeyip, arazilerde ekim yapamadıklarını belirten çiftçiler, suların tahliye edilmesini bekliyor.

HER ŞEY SULAR ALTINDA Hatay'da geçtiğimiz yıl etkili olan kuraklığın ardından 2026 yılında kendini gösteren yağışlı havayla birlikte Amik Ovası'nda tarım arazileri ve bazı evler sular altında kaldı. Taşkınlar nedeniyle evi su altında kalan vatandaş Mustafa Kaplan, taşkınlar nedeniyle 8 evin su altında kaldığını belirterek yetkililerden kesin çözüm beklediklerini söyledi.

"SON 65 YILIN EN KURAK YILI" OLARAK KAYDEDİLMİŞTİ Meteoroloji’nin verilerine göre Hatay’da 2025 yılı son 65 yılın en kurak yılı olarak kayıtlara geçmişti. Kuraklık sonrası kentte barajlar yüzde 10 seviyesinin altına düşmüş, yıl başı sonrasında kentte sağanak etkili olmaya başlamıştı.

AMİK OVASI'NDA KORKUTAN GÖRÜNTÜ Ocak ve Şubat aylarında etkili olan yağışların ardından Antakya’da dere yatakları taştı, tarım arazileri ve bazı evler su altında kaldı. Amik Ovası, yağışla birlikte suyla kaplandı.

“SULAR ALTINDA KALAN 8 EV VAR” Evi su altında kalan vatandaş Mustafa Kaplan, taşkınlar nedeniyle 8 evin su altında kaldığını belirterek seslendi: Her yıl olduğu gibi Asi Nehri temizlenmediği için taşkınlar köyümüze geldi. Burada kesin bir çözüm bekliyoruz. Asi Nehrinin temizlenmesi gerekiyor. Geçen yıl Allah rahmetini bize salmadığı için kuraklık oldu. Geçen yıl rahat uyuduk ama böyle olmaz. Bu taşkınlar nedeniyle sular altında kalan 8 evler varken diğerleri de korku içerisinde kalıyor. Köyün geçim kaynağı olan hayvancılık ve tarım, bu şekilde sular devam ederse ne tarım ne de hayvancılık kalacak.

Kaplan “Tarlaya buğday ve yonca ekmiştim ama sular altında kaldı. Evimin merdivenlerine kadar sular dayandı” diye konuştu.

“80 DÖNÜM BUĞDAY TARLAM VARDI” Osman Sönmez, ise taşkınlar nedeniyle buğday tarlası ve silajların sular altında kalarak zarar gördüğünü söyleyerek “Bu sular 20 gün önce geldi. Sular gelince arkamda bulunan silajları çıkarmaya çalıştık. Burada 150 ton silajım öldü. Benim burada 80 dönüm buğday tarlam vardı ve sular altında kaldı. Bu silajları çıkarmak için yardım istiyorum. Yağmurlar yağdı ve kanalların kapanmasıyla ve Asi Nehrinden gelen sular taşarak geldi. Komşuların evlerin etrafında sular oldu. Tarlaya buğday ekmiştim ama sular altında kaldı. Sular çekilirse ikinci ürün ekeceğim” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası