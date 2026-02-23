İstanbul Esenler’de 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı'nın çekirdek yiyen bir grubu uyardığı için göğsünden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada 3'ü çocuk 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 3 şüphelinin ‘Sizi öldüreceğiz, mahallede barındırmayacağız’ sözleriyle tehditler savurduğu, Balcı’yı çıkan tartışmada öldürdüğü belirtildi.

17 Mart 2025’te Esenler'de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde apartman önünde oturan yaşları 18’den küçük 3 şüpheliyi çekirdekleri etrafa attıkları için uyaran 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı, göğsünden bıçaklanmış, hayatını kaybetmişti.

Esenler’deki çekirdek cinayetinde iddianame hazır! Tehdit sözleri ortaya çıktı

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Abdurrahman Balcı'nın göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgaya ilişkin 3'ü çocuk 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Öldürülen Abdurrahman Balcı

“SİZİ ÖLDÜRECEĞİZ”

İddianamede 18 yaşından büyük 3 sanığın, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulün ikametinin bulunduğu sokakta toplanıp “Sizi öldüreceğiz, mahallede barındırmayacağız” gibi tehdit ve hakaret içerikli sözler söylediği, çıkan kavgada Balcı'nın bıçaklanarak öldürüldüğü ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Esenler’de 17 Mart 2025’te Abdurrahman Balcı (26), yaşadıkları apartmanın önünde oturan Berat C. (19), Baran C. (17) ve Musa P.'yi (19) yedikleri çekirdekleri etrafı atmasınlar ve gürültü yapmasınlar diye uyardı. Bir süre sonra Balcı ile 3 kişilik grup arasında sözlü tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Bu tartışmanın ardından Balcı, erkek kardeşi ile yürüyüşe çıktı. Balcı, yürüyüş yaptığı sırada 3 kişilik gruptan Berat C. cebinden çıkardığı bıçakla Balcı’ya saldırdı. Balcı kanlar içerisinde yere yığılırken Berat C., Baran C., ve Musa P. olay yerinden koşarak kaçtı.

Balcı sevk edildiği Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelendi, gözaltına alınan Berat C., Baran C., ve Musa P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

