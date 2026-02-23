Samsun'da 2.3 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirilen 19 Mayıs Barajı Sulaması Projesinde sona gelindi. Yüzde 97'si tamamlanan proje kapsamında 7 bin 693 hektarlık alanı kapsayan 38 mahallenin su ihtiyacı karşılanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Samsun'da yapımına 2020 yılında başlanan 19 Mayıs Barajı Sulaması Projesi'nin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 97 seviyesine ulaştı. 38 mahalleye su kaynağı sağlayacak projede sulama alanı 7 bin 693 hektar olarak dikkat çekiyor.

SUDAN FAYDALANACAK MAHALLELER

Bu yılın nisan ayında bitirilmesi hedeflenen proje kapsamında Dereköy, Bahçelievler, Engiz, Kertme, Beylik, Yeşilova, Mimarsinan, Esenyer, Yukarıengiz, Yükseliş, Yörükler, Tepeköy, Çandır, Köseli, Elifli, Taşköprü, Üçpınar, Sürmeli, Balıklar, Doğankaya, Gazibeyli, Derbent, Lengerli, Osmanbeyli, Evrenkuşağı, Çatak, Tütüncüler, Tepecik, Gümüşyaprak, Yakıntaş, Gerzeliler, Şeyhulaş, Sarıkaya, Bakırpınar, Aktekke, Sarıçevre, Dededağı ve Sarıköy Mahalleleri sudan faydalanacak.

PROJEDE SON DURUM

İş kapsamında; 39 bin 128 metre cam takviyeli polyester (CTP) borunun tamamı, 8 bin 407 metre çelik borunun tamamı, 196 bin 366 metre Polietilen (PE 100) borunun 189 bin 886 metresi (yüzde 96,70) ile bin 493 adet sanat yapısının bin 365 adedi (yüzde 91,43) tamamlandı. Hidrostatik basınç ve sızdırmazlık testlerine ise devam ediliyor. Toplam 470 metre olan tünel kazısında 450 metreye ulaşıldı. Bunun 245 metresinde kaplama çalışması tamamlandı. Çalışmalar sürüyor.

