TFF 1. Lig’de 27. hafta maçları hız kesmeden devam ediyor! Şifresiz canlı yayınlanacak maç öncesi kanal bilgileri araştırılıyor. Futbolseverler ''Amedspor-Vanspor maçı ne zaman, hangi kanalda?'' sorusuna cevap ararken maçı yönetecek hakem kadrosu da TFF tarafından duyuruldu.

Ligde 26 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Amedspor topladığı 51 puanla ligde 3. sırada bulunuyor. Vanspor ise 26 karşılaşmada 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgi elde ederek 38 puana ulaştı ve haftaya 10. sırada girdi. Peki, Amedspor-Vanspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

AMEDSPOR-VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig’de oynanacak olan Amedspor-Vanspor karşılaşması 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak mücadelede için geri sayım başladı.

AMEDSPOR-VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor-Vanspor maçı bu akşam TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda beIN Sports 2 kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

AMEDSPOR-VANSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Amedspor-Vanspor maçında orta hakem Ali Yılmaz’da olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Cem Özbay ile Muhammet Ali Doğan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Akdağ olarak açıklandı.



