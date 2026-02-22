Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak kabinenin gündeminde terörle mücadele, enflasyonla mücadele, ABD-İran gerilimi ve Gazze Barış Kurulu çalışmaları yer alıyor. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine, üç haftalık aranın ardından yeni haftada Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının ana gündeminde, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamanın değerlendirilmesi yer alıyor.

Terörle mücadele kapsamında Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu ve bundan sonraki hukuki adımlar kabinenin masasında olacak. Hedef, terörsüz Türkiye sürecinin planlı ve etkin bir şekilde ilerlemesini sağlamak.

ABD-İRAN GERİLİMİ MASADA

Dış politika gündeminde ise ABD-İran gerilimi öne çıkıyor. Ankara, ABD’nin olası İran saldırısını ve Ortadoğu’ya yaptığı askeri yığınağın oluşturacağı riskleri yakından takip ediyor. Kabinede, Türkiye’nin diplomasi kanallarını açık tutma çabaları da ele alınacak.

Ekonomi ayağında enflasyonla mücadele ön planda olacak. Ocak ayı enflasyon rakamları değerlendirilecek, fiyat istikrarının sağlanması ve ekonomik adımların belirlenmesi için atılabilecek olası stratejiler tartışılacak.

Ayrıca, Gazze Barış Kurulu’nun çalışmaları da toplantının gündeminde yer alıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkiye’yi temsilen yürüttüğü çalışmalarla ilgili kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

ÇİFTÇİ VE GÜRLEK İLK KEZ TOPLANTIDA

Toplantıya ayrıca ilk kez katılacak olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de kabinenin yeni gündemleri hakkında bilgi alacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası