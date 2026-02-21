Hurdacıda gören şaşırıyor! 4 parçaya ayrılmış durumda... 2.5 milyon liraya satılıyor
Bursa'da bir geri dönüşüm tesisindeki hurda McDonnell Douglas MD-80 model yolcu uçağı, görenleri şaşkına çeviriyor. Tesis sahasında bulunan 4 parçaya ayrılmış dev uçağa sahibi 2.5 milyon lira istediğini ve 4 parçanın birleştirilebileceğini söyledi.
Geri dönüşüm tesisi sahasında bulunan 4 parçaya ayrılmış dev uçak, yoldan geçen vatandaşların dışında bölgede eğitim uçuşu yapan pilotların da dikkatini çekiyor.
Hurda McDonnell Douglas MD-80 model yolcu uçağı 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restoran projesi kapsamında satın alınarak İstanbul'dan Bursa'ya getirildi.
ATIL DURUMDA
Ancak projenin iptal edilmesi üzerine uçak atıl durumda kaldı. Daha sonra Ertan Çoğrul tarafından yaklaşık 80 bin liraya satın alınan uçak, 7 tırla parçalar hâlinde taşınarak geri dönüşüm tesisine getirildi. Dev gövdesiyle bulunduğu alanda dikkat çeken hurda Boeing 747, ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Uçağın sahibi Ertan Çoğrul, uçağın çevrede büyük merak uyandırdığını belirterek, yoldan geçen vatandaşların durup fotoğraf çektiğini belirtti.
Çoğrul, ayrıca eğitim uçuşu yapan pilotların da havadan fark ettikleri hurda McDonnell Douglas MD-80'i merak ederek bölgeye geldiklerini söyledi.
2.5 MİLYON LİRA İSTİYOR
Çoğrul, hurda McDonnell Douglas MD-80 model uçağı yaklaşık 2.5 milyon liraya satabileceğini belirterek, "Biz bu uçağı 2017 yılında aldık, 22 ton olan bu uçağı 7 tırla getirdik, ilk aldığımızda kendimiz restorant, kafe tarzı bir mekan haline getirmeye çalıştık ama koymak için uygun bir yer bulamadık sonra satışa çıkardık, bu uçağı o dönemlerde ben 80 bin liraya aldım ama o yıllarda alüminyum 3,5 lira civarındaydı uçağın hurda değeri aynı hesapla 2.5 milyon lirayı geçiyor. Ben Bursa'da böyle bir mekan olmasını halka kazandırılmasını çok isterim, ben yapamadım ama başkası yapabilir, ülkenin dört bir yanından arayanlar, ilgisini çekenler var. Düşünüp haber verelim diyorlar." dedi.
Geri dönüşüm tesisinde bulunan hurda McDonnell Douglas MD-80 model yolcu uçağının, hem karadan hem de havadan görenlerin ilgisini çekmeye devam ettiğini belirten Çoğrul, "Ben uçaktan çok anlamam ama Rus uçağı diyorlar, çevrede eğitim uçuşu yapan pilot arkadaşlar uçağı yukarıdan görmüşler, ilgilerini çekmiş. Beni buldular, bir gün seni de yanımıza alalım yukarıdan da gör dediler." diye konuştu.