2.5 MİLYON LİRA İSTİYOR

Çoğrul, hurda McDonnell Douglas MD-80 model uçağı yaklaşık 2.5 milyon liraya satabileceğini belirterek, "Biz bu uçağı 2017 yılında aldık, 22 ton olan bu uçağı 7 tırla getirdik, ilk aldığımızda kendimiz restorant, kafe tarzı bir mekan haline getirmeye çalıştık ama koymak için uygun bir yer bulamadık sonra satışa çıkardık, bu uçağı o dönemlerde ben 80 bin liraya aldım ama o yıllarda alüminyum 3,5 lira civarındaydı uçağın hurda değeri aynı hesapla 2.5 milyon lirayı geçiyor. Ben Bursa'da böyle bir mekan olmasını halka kazandırılmasını çok isterim, ben yapamadım ama başkası yapabilir, ülkenin dört bir yanından arayanlar, ilgisini çekenler var. Düşünüp haber verelim diyorlar." dedi.

