Trendyol Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Eyüpspor sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Küme düşme hattından çıkmak isteyen İstanbul temsilcisi ile yeni teknik direktörüyle çıkış arayan başkent ekibinin mücadelesinin yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Ligde kritik haftalara girilirken iki takım için de büyük önem taşıyan mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak. Puan tablosundaki konumlarını değiştirmek isteyen Eyüpspor ile Gençlerbirliği’nin karşılaşması öncesinde canlı yayın bilgisi netlik kazandı.

EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol Süper Lig 23. hafta karşılaşması 21 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapılacak mücadele saat 13.30’da başlayacak.

Ligde geride kalan 22 haftada 18 puan toplayan Eyüpspor küme düşme hattında yer alırken, geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında alınan farklı mağlubiyetin ardından sahasında kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Gençlerbirliği karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Futbolseverler mücadeleyi hem televizyondan hem de platformun dijital uygulamaları üzerinden takip edebilecek.

Eyüpspor’da kırmızı kart cezalısı Bedirhan Özyurt forma giyemeyecek. Gençlerbirliği cephesinde ise teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Levent Şahin’in takımın başındaki ilk lig maçı olması mücadeleyi daha da önemli hale getiriyor. İki ekip, kısa süre önce Türkiye Kupası’nda karşılaşmış ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı.

