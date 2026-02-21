Türkiye Gazetesi
İETT otobüsünde başörtülü kadına skandal hakaret: Beynine hava sokarım!
İstanbul'da otobüse köpeğiyle binen kadın, ağızlık takmadığı için kendisini uyaran kadına hakaret etti. "Polis benim emrimde, seni öldürürüm" diyen kadın, başörtülü yolcuya ayrıca "Beynin hava alsın yobaz" ifadelerini kullandı.
Özetle
Kaydet
Gündem 5 dk önce
İstanbul'da bir İETT otobüsüne ağızlıksız köpeğiyle binen kadın, yolcuların tepkisi üzerine hakaret ve ölüm tehditleri savurarak, polisin kendi emrinde olduğunu ve savcı olduğunu iddia etti.
- İstanbul'da bir İETT otobüsüne ağızlıksız köpeğiyle binen kadın, diğer yolcuların tepkisini çekti.
- Kadın, uyarıları dikkate almayarak yolculara "hava almayan beynine hava sokarım" gibi tehditler savurdu.
- Polis çağrılması gerektiği yönündeki sözlere "Polis benim emrimde, ben savcıyım" diyerek karşılık verdi.
- Bir başörtülü kadına hakaret edip "Seni öldürürüm" şeklinde ölüm tehdidinde bulundu.
İstanbul'da İETT otobüsüne binen bir kadın, köpeğine ağızlık takmadığı için diğer yolcuların tepkisini çekti.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Bağcılar'da çocuklar, gence dehşeti yaşattı! Akıllara Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan geldi
"HAVA ALMAYAN BEYNİNE HAVA SOKARIM"
Uyarılara aldırış etmeyen kadın, "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım" dedi.
Polisin aranması gerektiğine yönelik sözlere ise kadın "Polis benim emrimde, ben savcıyım" ifadeleriyle karşılık verdi.
"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"
Karşısındaki başörtülü kadına hakaretlerini sürdüren şahıs, "O videoyu sileceksin. Seni öldürürüm. Çocuklar senin gibi yobazlar yüzünden ölüyor" şeklinde konuştu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR