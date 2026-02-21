İstanbul'da otobüse köpeğiyle binen kadın, ağızlık takmadığı için kendisini uyaran kadına hakaret etti. "Polis benim emrimde, seni öldürürüm" diyen kadın, başörtülü yolcuya ayrıca "Beynin hava alsın yobaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da İETT otobüsüne binen bir kadın, köpeğine ağızlık takmadığı için diğer yolcuların tepkisini çekti.

"HAVA ALMAYAN BEYNİNE HAVA SOKARIM"

Uyarılara aldırış etmeyen kadın, "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım" dedi.

Polisin aranması gerektiğine yönelik sözlere ise kadın "Polis benim emrimde, ben savcıyım" ifadeleriyle karşılık verdi.

İETT otobüsünde başörtülü kadına skandal hakaret: Beynine hava sokarım!

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Karşısındaki başörtülü kadına hakaretlerini sürdüren şahıs, "O videoyu sileceksin. Seni öldürürüm. Çocuklar senin gibi yobazlar yüzünden ölüyor" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası