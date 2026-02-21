Bursaspor altyapısında yetişen, 2022'den bu yana Roma'nın başarısı için mücadele eden Zeki Çelik'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İstanbulspor ve Lille formaları da giyen 29 yaşındaki milli futbolcunun, Juventus'la anlaşma sağladığı yönünde çıkan haberlere ilişkin menajerinden açıklama geldi.

Serie A ekibi Roma'da sezonun en istikrarlı isimlerinden olan Zeki Çelik'in, yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak ediliyor. İtalyan basını, milli oyuncunun Juventus'la anlaşma sağladığını yazarken; Çelik'in menajeri, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"İTALYA VE İNGİLTERE'DEN İLGİ OLMASI DOĞAL"

Gianluca Di Marzio'ya konuşan 29 yaşındaki oyuncunun menajeri, "Zeki'nin bir kulüple anlaşmaya vardığına dair söylentiler doğru değil. Şu anda büyük bir kulüpte oynuyor. İtalya ve İngiltere'deki büyük takımların bu seviyede mücadele eden bir oyuncuya ilgi göstermesi ve adının bu kulüplerle anılması doğal" ifadelerini kullandı.

Roma'da bu sezon 31 maçta süre alan Zeki Çelik, 1 gol ve 4 asist kaydetti.

JUVENTUS, INTER VE NAPOLI'NİN RADARINDA

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Juventus'la birlikte Inter ve Napoli'nin de milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Roma'nın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli sağ bekin kontratını yenilemek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası