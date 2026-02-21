Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Çığ riski nedeniyle can ve mal güvenliği açısından riskler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan vatandaşlarımızın ve dağlık alanlarda bulunanların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."