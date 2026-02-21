Rusya'da turistlerin olduğu tur aracı, yüzeyi buzla kaplı Baykal Gölü’ne düştü. Çinli olduğu değerlendirilen 8 kişi öldü.

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde, yüzeyi buz tutan Baykal Gölü’nde turistler için düzenlenen tur esnasında kaza meydana geldi.

1 KİŞİ KURTULABİLDİ

Buzun üzerinde Hoboy Burnu istikametinde tur atan araç göle düştü. Kazada sürücünün de aralarında olduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtuldu.

Yerel görevliler, araçtaki turistlerin Çin’den geldiklerini belirtti.

Kış aylarında yüzeyi buz tutan Baykal Gölü üzerinde yapılan turistik geziler, bölgeye gelen ziyaretçiler arasında yaygın olarak tercih ediliyor.

