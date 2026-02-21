İngiltere merkezli The Sun gazetesinin iddiasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa genelinde sabotaj ve kundaklama eylemleri için "Dumb Bond” adı verilen yeni bir gizli yapılanma kurdu

İngiltere merkezli The Sun gazetesinin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in istihbarat ağı Avrupa genelinde sabotaj, kundaklama ve bomba planları için "Dumb Bond" olarak adlandırılan "tek kullanımlık" yeni bir ajan ağı kurdu.

İddialara göre bombalama ve kundaklama eylemlerini para karşılığı gerçekleştiren ajanlar, ordu benzeri bir teşkilat yapısı altında organize edildi. Önümüzdeki aylarda Avrupa şehirlerinde farklı hedeflere yönelik saldırılar düzenleyecekler.

NEDEN İSTİHBARAT AJANI YERİNE 'TEK KULLANIMLIK' İSİMLER TERCİH EDİLİYOR?

2022’de Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya’nın askeri istihbarat servisi GRU’ya bağlı suikastçı ve sabotajcıların seyahat kısıtlamalarına takıldı.

Kremlin yönetimi, daha kolay yönlendirebilmek amacıyla profesyonel olmayan ve maddi sıkıntı yaşayan kişileri tespit ederek yeni yapıya dahil ediyor.

Varşova’daki Marywilska Alışveriş Merkezi alevler içinde kaldı. Ukraynalı genç mülteci Daniil Bardadim’in binanın fotoğraflarını çekmek için gönderildiği aktarıldı. Ancak Bardadim olay yerine ulaştığında, başka bir “Dumb Bond”un binaya yangın çıkarıcı düzenek yerleştirdiği ve yangının başladığı görüldü.

TELEGRAM ÜZERİNDEN TALİMAT

The Sun'a göre talimatlar şifreli Telegram hesapları üzerinden aracı kişiler vasıtasıyla iletiliyor.

Görevlerin çoğu zaman basit para karşılığı işler gibi sunulduğu, ancak süreç içinde kundaklama ve sabotaj eylemlerine dönüştüğü ileri sürüldü.

AJANLAR AVRUPA’DA NE YAPTI?

Polonya’da alışveriş merkezleri ve depolarda çıkan yangınlar, demiryolu hatlarında meydana gelen patlamalar ve Almanya ile İngiltere’ye giden kargo uçaklarına yerleştirilen yangın çıkarıcı düzenekler Kremlin’in yeni ajanları tarafından organize edildiği ileri sürüldü.

Rusya ise söz konusu olaylarla bağlantısı olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor.

AJANLAR İLK KEZ MAHKEMEYE ÇIKTI

İngiltere’nin doğusunda, Ukrayna’ya gönderilmek üzere depolanan malzemelerin bulunduğu bir depoya yönelik kundaklama saldırısı yargıya taşındı.

Yangında, Starlink uydu ekipmanlarının da aralarında bulunduğu 1,3 milyon sterlin değerindeki malzeme zarar görmüştü.

Soruşturma kapsamında Kremlin tarafından kullanılan Dylan Earl ve beraberindeki isimler mahkemeye çıkarıldı ve hapis cezasına çarptırıldı. İngiliz makamları, sabotaj faaliyetlerinin ülkeyi "daha düşmanca bir ortam" haline getirdiğini duyurdu.

"BAL TUZAĞI" CASUS AĞI

The Sun’ın haberinde ayrıca, İngiltere’de faaliyet gösterdiği öne sürülen ve Bulgar uyrukluların da yer aldığı bir "bal tuzağı" casus şebekesine değinildi.

Putin karşıtı gazetecileri ve eleştirmenleri hedef aldığı iddia edilen grubun 50 yılı aşkın hapis cezası aldığı bilgisi paylaşıldı.

Son aylarda İngiltere’de ortaya çıkarılan diğer planlar arasında, Great Yarmouth’daki bir konuk evinden yönetildiği belirtilen ve Bulgar uyrukluların da yer aldığı bir “bal tuzağı” casus şebekesi de bulunuyor.

Savunma analisti Paul Beaver, "Putin, eski Doğu Almanya'da KGB için çalışırken ‘tek kullanımlık varlık’ kavramını kullandı" dedi.

"Dumb Bond" olarak adlandırılan kişilerin Putin’in hibrit savaş stratejisinde önemli bir rol oynadığını belirten Beaver, bu kişilerin çoğunun, yaptıkları eylemlerin arkasında kimin olduğunu bilmeden ya da umursamadan hareket ettiğini söyledi.

GENÇ MÜLTECİ AĞA NASIL ÇEKİLDİ?

Ukraynalı genç Daniil Bardadim, bu ağın içine çekilen isimlerden biri oldu.

17 yaşındaki Bardadim, Herson’daki Rus drone saldırılarından ve askere alınma ihtimalinden kaçarak Polonya’ya geçti.

Varşova’da geçim sıkıntısı yaşayan Bardadim, memleketinden bir kişiyle tanıştı. İlk etapta araç toplama ve teslim etme işi teklif edildi. Daha sonra görevler değişti. Kablolar ve paketler taşıması istendi. Süreç içinde yakıt ve çeşitli malzemeler toplayarak el yapımı bir yangın düzeneği hazırladı.

Bardadim, aldığı ücret ve konaklama karşılığında hazırlanan düzeneği Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki bir Ikea mağazasına götürdü. Patlama sonucu yaklaşık 435 bin sterlinlik hasar oluştu.

