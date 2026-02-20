Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’i Ankara Büyükelçisi olarak atadı.

Türkiye Gazetesi’nin geçtiğimiz aylarda ilk kez duyurduğu atama resmileşti.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi’nde yayımlanan kararnameye göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’i Ankara Büyükelçisi olarak atadı.

Putin ayrıca imzaladığı bir başka kararnameyle, Rusya’nın Kahire Büyükelçisi Georgiy Borisenko’yu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atadı.

Geçen yıl da Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Taşkent Büyükelçisi olarak görevlendirilmişti.

SERGEY VERŞİNİN KİMDİR?

1954 doğumlu Sergey Verşinin, 1976’da Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünden, 1991’de ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinden mezun oldu.

Fas, Cezayir ve Tunus’taki Rus diplomatik temsilciliklerinde çeşitli görevler üstlenen Verşinin, 1999-2003 yılları arasında Rusya’nın Cezayir Büyükelçisi olarak görev yaptı.

2004’ten itibaren Rusya Dışişleri Bakanlığında farklı kademelerde görev alan Verşinin, 2018’den bu yana Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

SURİYE DOSYASININ BAŞ AKTÖRÜ ANKARA'YA GELİYOR

Mart 2018’den bu yana Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Verşinin, aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika Dairesi'nin eski başkanı ve Ortadoğu Çözümü Özel Temsilcisi olarak görev yaptı. Bu unvanıyla Ortadoğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, AB ve BM) müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden Verşinin, 2013’ten bu yana da Suriye dosyasının merkezindeydi.

Ocak 2017’den itibaren Astana formatında yürütülen Suriye barış görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Verşinin, Cenevre ve Viyana’da muhalif gruplarla yürütülen temaslarda da aktif rol aldı.

YERİNE GEÇECEĞİ İSİM: ALEKSEY YERHOV

2017’den bu yana Türkiye’de büyükelçilik görevini yürüten Aleksey Yerhov’un diplomatik misyonunun sona ermesiyle birlikte, Sergey Verşinin’in Ankara’daki görevi resmiyet kazanmış oldu.

