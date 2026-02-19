Kaydet

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde maden işçileri, Ramazan ayının ilk sahurunu yerin 120 metre altında karşıladı. Ailelerinden uzakta, yerin metrelerce altında "kara elmas" diyerek ekmek mücadelesi veren işçiler, maden direklerinden kurdukları sofrada bir araya gelerek dualarla oruca niyetlendi. Gurbet burukluğu ile mesleki dayanışmanın iç içe geçtiği o anlarda madenciler, karınlarını doyurduktan sonra kömür kazmaya devam etti.

