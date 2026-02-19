Vücudunda kistler oluştuğunu belirten ve tedavi için birçok doktora başvurduğunu ifade eden Filiz Taş ile eşi, yaşadıklarını anlatmak üzere Müge Anlı’nın programına katıldı. Çift, kamuoyunda “Sofi Serkan” olarak bilinen bir kişinin dini söylemlerle güven kazanarak kendilerinden para talep ettiğini öne sürdü. Olayda adı geçen kişinin, daha önce yaklaşık 45 milyon TL’lik dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı.

İddiaların odağındaki Sofi Serkan'ın Filiz Taş’a "Üzerinizdeki ağırlığı alırım" diyerek güven kazandı. Taş’ın eşinin, kızlarının ismini söylemesi üzerine daha da etkilendiği belirtilirken, şüpheli kişinin "Üç harfliler musallat olmuş, kan akıtacağız" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Çift, kurban kesileceği söylenmesine rağmen net bir görüntü gönderilmediğini, bunun üzerine kendilerinin video talep ettiğini ancak cevap alamadıklarını ifade etti. Yaşanan süreçte kredi kartı ve ek hesap üzerinden para çektiklerini söyleyen Filiz Taş ve eşi, maddi kayıp yaşadıklarını dile getirdi.

Programda paylaşılan bilgilere göre, son olarak 6 gram altın talep eden kişinin, isteğinin karşılanmaması üzerine "Benimle dalga mı geçiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü.

NİSAN AYINDA TUTUKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kamuoyunda "Sofi Serkan" adıyla bilinen kişiyle ilgili dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Son günlerde yeniden gündeme gelen olayda adı geçen Sofi Serkan’ın geçtiğimiz Nisan ayında tutuklandığı öğrenildi.

Sofi Serkan’ın, Adıyaman’da gerçekleştirilen "sahte hoca" operasyonunda, "cin çıkarma" ve "büyü bozma" vaadiyle yaklaşık 45 milyon TL dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler arasında yer aldığı belirlenmişti.

Soruşturma sonucunda Sofi Serkan'ın, mağdurlardan "cin çıkarma", "muska yazma", "büyü bozma" gibi vaatlerle "kurban parası" ve "hatim okuma ücreti" adı altında yüksek miktarda para talep ettiği tespit edilmişti.



