ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, dikkat çeken bir rapor yayınladı. Dev banka aralarında TL'nin de bulunduğu 4 farklı para birimi için alım önerisi verdi. İşte detaylar..

Goldman Sachs, küresel ekonomiye ilişkin yeni bir analiz yayınladı. ABD'li banka aralarında TL'nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine yatırım tavsiyesi yaptı.

Goldman Sachs'a göre mevcut piyasa koşullarında gelişen para birimlerine yönelik ilgiyi artırmak mantıklı. Söz konusu para birimlerine yatırım yapmak için güçlü gerekçeler var.

HANGİ PARA BİRİMLERİ İÇİN AL TAVSİYESİ VERDİ?

ABD'li banka 4 farklı para birimi için al tavsiyesi verdi. Goldman Sachs stratejisti Victor Engel, tarafından yayımlanan notta Türk Lirası, Nijerya Nairası, Gana Sedisi ve Kazakistan Tengesi'nden oluşan eşit ağırlıklı bir sepetin ABD dolarına karşı uzun pozisyonla desteklenmesi tavsiye edildi. Söz konusu işlem önerisi için %7,5 toplam getiri hedefi ve -%3,5 zarar kes seviyesi belirlendi. 12 aylık nominal carry'in %14 civarında olması öngörüldü.

MAKROEKONOMİK TEMELLER İYİLEŞİYOR

Raporda gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik temellerin iyileşme gösterdiği belirtildi. Uluslararası rezervlerin tarihi yüksek seviyelere ulaşmasının döviz piyasalarında denge sağladığı, enflasyondaki geniş tabanlı gerilemenin ise yerel faiz oranlarını desteklediği belirtildi. Bu unsurların ülkelere özgü politika tercihlerinden kaynaklanan oynaklıklarla birlikte, gelişmekte olan ülke para birimlerini küresel dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hale getirdiği kaydedildi.

EN ÖNEMLİ RİSK...

Bankanın raporunda gelişmekte olan ülkelerde döviz pozisyonları açısından en önemli riskin düşük likiditeye sahip piyasalarda artan pozisyonlanma olduğu ifade edildi. Bu durumun olası bir olumsuz şokta sert geri çekilmeleri tetikleyebileceği belirtildi.

