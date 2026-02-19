Ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın biyolojik kızı olduğu iki yıl önce mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu, babasının sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Mahkeme heyeti, Nebioğlu lehine 6 milyon lira manevi tazminata hükmederken, genç kadın kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını açıkladı.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı olduğu netlik kazanan Duygu Nebioğlu, babasının sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Akpınar, Nebioğlu’na 6milyon TL manevi tazminat ödeyecek.

Babalık tazminatı 6 milyon lira! Duygu Nebioğlu parayı nasıl değerlendireceğini açıkladı

“BU SÜREÇ BENİM İÇİN ZORLU GEÇTİ”

Kanal D’de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta programına katılan Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl değerlendireceğini ilk kez açıkladı.

Nebioğlu, açıklamasında, “Uzun yıllar sonra ilk kez kendimi rahatlamış hissediyorum. Davam süresince babam, annemle ilgili yanlış beyanlarda bulundu. Bu süreç benim için zorlu geçti ancak mücadelem devam edecek” ifadelerini kullandı.

“PARA İÇİN Mİ YAPTIN?” SORUSUNA CEVAP

2 yıl önce biyolojik babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen Nebioğlu, programda kendisine yöneltilen “Para için mi yaptın?” eleştirilerine de cevap verdi. Nebioğlu, “Bunu söyleyenler, kendi haklarını aramamış, hak mücadeleleri vermemiş insanlar. Ben iki yıl boyunca bu konuda deneyim kazandım” dedi.

6 MİLYON İLE NE YAPACAĞINI AÇIKLADI

Tazminatı ne yapacağına ilişkin de bilgi veren Nebioğlu, “6 milyonla öncelikle zekatımı vereceğim, bazı yerlere bunu gerçekleştirmek istiyorum. Benim bir evim yok bir köy hayatı düzeni kurabilirsem onu gerçekleştirmek istiyorum. Babamın arabasını kullanıyorum belki araba alırım iyi kötü ayağımı yerden kesecek bir şey. Hayvanları çok seviyorum onların zor dönemler yaşadığını yıllardır görüyorum ve onlara yardımcı olmak istiyorum. Kimsesiz çocuklar için Metin babamın avukatları dondurmamı alacaktık, parka mı götürecektik, salıncakta mı sallandıracaktık gibi kalp kırıcı travma oluşturan sözlerde bulunmuşlardı. Bir dondurma fabrikasıyla anlaşmamız oldu eğer her şey yolunda giderse ülkedeki kimsesiz çocuklara yardımlarda bulunmak istiyorum. Böyle güzel düşüncelerimiz var. Bir tatile çıkayım dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok. Özener babam beni 8 ülkeye gönderdi, dil eğitimi aldırttı o yüzden öyle dünyayı gezme arayışında değilim” diye konuştu.

Nebioğlu, kararın yalnızca manevi tazminatla sınırlı kalmayacağını belirterek, “Mücadelemiz mal varlığı talebiyle devam edecek. Babamın bana mal varlığı konusunda iyi davranacağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

