Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangının dumanları gökyüzünü kapladı. Henüz nedeni belli olmayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 yolu Beşköprü mevkii üzerinde faaliyet gösteren şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapan bir fabrikanın üretim bölümünde yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan alevlerden yükselen dumanlar, kısa sürede çevredeki görüş mesafesini düşürdü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler söndürme çalışmalarına başlarken, fabrika içerisinde bulunan personel tahliye edildi.

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler zamana karşı yarıştı!

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Toplam 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye erinin yürüttüğü yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sağlık ekipleri fabrika personeline tedbir amaçlı olay yerinde kontrollerde bulundu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

