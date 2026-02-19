Juventus’a beş ha!

Dünya haritası üzerinde en zor gol atılan lig İtalyan ligidir. Hele hele İnter, Milan ve Juventus geçilmesi zor rakiplerdir. İşte bunlardan Juventus, Rams Park’a geldi Galatasaray’ın karşısına. Hem de Şampiyonlar Ligi’nde. Maç öncesi canı sıkılmadık bir Türk futbolsever yoktu. Ama Okan Buruk’un takımı, işte bu İtalyan temsilcisinin en krallarından biri olan Juventus’a beş çekti. Bu bence Türk futbolunun fi tarihinde A Millî Takım’ın efsane Macaristan Millî Takımı’nı üçlemesiyle eşittir.

İcardi’nin sanat eseri

Galatasaray, Rams Park’ta ağırladığı Eyüpspor’u 5-1 gibi ağır bir skorla yenerken İcardi üç gol birden attı. Hani futbolcular yaş ilerledikçe azar azar düşüş gösterirler ya, işte İcardi’de tam tersine çok çok öne fırlıyor! Hem de Osimhen gibi bir takım arkadaşı varken…

Muçi’nin takımı mı?

Trabzonspor, Fenerbahçe’yi ağırlarken ligin en üst iki sırası için iddialıydı. Ama oyunu seyretmeye başladığımızdan bitime kadar baktık ki, ev sahibini Muçi tek başına yönetmeye niyetli. Ha, gol atıyor tamam ama bu futbol on bir kişiyle oynanan en zor ve ciddi takım oyunudur unutmayın!

TELE 1’de Seba hayatı

TELE 1 isimli kanal, Beşiktaş’ın olduğu kadar bizim futbolun da efsanevi başkanı Süleyman Seba’yı konu etti geçen cumartesi… Başrolde de Feyyaz Uçar vardı. Şimdi tabii bu TELE 1’de bu işleri kim organize ediyor bilmiyorum da ama Süleyman Seba gibi bir efsaneyi Feyyaz’a soramazsınız arkadaşlar! Neden mi? Hemen açayım; Süleyman abi ile makamında karşılıklı otururken gelen telefon bir bankadandı. Ve Beşiktaş’ın çekinin arkası, karşılığı olmadığı gerekçesiyle Feyyaz tarafından imzalanmıştı! Süleyman abi hemen bir görevliyi çağırıp sözleşmesinin feshedilmesini emretti. Hem de bütün alacaklarını kuruşuna kadar ödeterek…

Hakemler soru işareti!

Hemen hemen bütün maçları ekranda izlemeye çalışıyorum. Bazılarında tanıdık hakemler, bazılarında isimlerini yeni duyduklarım… Ama eskisinin de yenisinin de bir ortak yanlışı var. O da ikili mücadelelerde ya da bir oyuncu rakibini süratle geçerken veya da çalım atarken ciddi faullere maruz kalıyor. Bizim bu hakem ekibi de oyunu devam ettiriyor. Yapmayın, etmeyin. Bunları hareketleri cezalandırmazsanız sonra çok ağır eleştirilere maruz kalırsınız...

Tedesco’nun tombalası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco belki de en zorlu deplasman olan Trabzon’da hem de 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanarak çok önemli bir galibiyetin mimarı oluyordu. Ama şu yaptığına bakın! Ön tarafı yani Talisca-Keremli ön tarafı 70’te komple değiştirerek Trabzonspor’a “Ayıp ettik, gel bizi yen” dedi. Maç 3-2 bitti de acaba Fenerbahçe’nin içinde bu hesabı soracak olan var mı?

Teşekkürler Asensio…

Bizim futbolun genelindeki duraklayışı ya da zaman zaman az az geriye gidişi Fenerbahçeli Asensio’nun ortaya koyduğu futbolla bir anlık da olsa aklımızdan çıkıyor, nefes alıyoruz! Pas dağıtımı bir kenara bir de çok şık gollerin mimarı oluyor bu Asensio. Benim şaşırdığım bir nokta daha var; bunu Fransız kulübü nasıl elinden çıkarmış? Acaba daha da iyisi mi var PSG’de, hiç sanmıyorum. Oradaki rakipleri de Mayulu, Lee, Fernandez… Neyse biz Asensio’yu kaçırmadan seyretmeye çalışalım…

Hatalar zinciri

Beşiktaş, yeni transferleriyle Başakşehir’i ağırlıyordu, tribüne koşuşan ya da ekranları başına geçen taraftarları kalelerinde iki gol birden görünce ne hâle geldiler acaba? Ama sonra Kara Kartal kanatlarını açarak uçmaya başladı ki, sormayın o hatalar zincirinden yenilen iki golün karşılığında üç tane atarak tribünleri de ekran başındakileri de mest etti.

