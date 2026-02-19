Ziraat Bankası, 2025 yılı sonunda 161 milyar lira net kâr elde ederken, aktif büyüklüğünü yüzde 57 artırarak 8,5 trilyon lira seviyesine ulaştırdı.

2025’te bankanın bilanço büyüklüğü 200 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Ziraat Finans Grubu’nun konsolide bilanço büyüklüğü ise 218 milyar doların üzerine çıktı. Bu kapsamda bankanın ekonomiye sağladığı finansman desteği nakdî kredilerdeki yüzde 48’lik artışla 4,2 trilyon liraya, gayrinakdî kredilerde yüzde 51 artışla 1,6 trilyon liraya yükselerek, toplam 5,8 trilyon lirayı aştı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar “Öz kaynaklarda sağlanan yüzde 55’lik büyüme, önümüzdeki dönemde stratejilerimizi daha güçlü şekilde hayata geçirmemize imkân sağlayacaktır” dedi.



