Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye ile oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde takımının başında olamayabilir. Sağlık sorunları yaşayan 80 yaşındaki çalıştırıcının durumuyla ilgili Romanya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren ve bir ay içinde üçüncü kez hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcı Mircea Lucescu, Türkiye maçı öncesi görevinden alınabilir.

BÜYÜK BELİRSİZLİK

Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 9 Şubat'ta taburcu edildikten sonra geçtiğimiz günlerde yeni bir kontrol için Belçika'ya gitti.

Deneyimli teknik adamın, Türkiye ile oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde takımının başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

ROMANYA'DAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu'dan bir açıklama geldi.

Deneyimli teknik adamla görüştüğünü ifade eden Rumen futbol adamı, "Sağlık durumunda bir değişiklik yok. Yaşı nedeniyle ikinci bir doktor görüşü alması gerekiyor. Önemli maçlar öncesi en uygun teknik adam için emin olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KRİTİK MAÇ 26 MART'TA

Türkiye ile Romanya, 26 Mart'ta Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Turu geçen taraf, finalde Slovakya ile Kosova arasında oynanacak mücadelenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

