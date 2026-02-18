Elektrikli otomobil sahipleri tarafından en çok merak edilen konuların başında yer alan "menzil" sorunu, aslında sadece batarya kapasitesiyle ilgili değil. Doğru sürüş teknikleri ve küçük alışkanlık değişiklikleriyle, mevcut menzilinizi artırmanız mümkün.

Elektrikli araç sahipleri ya da elektrikli araç alacaklar için akıllardaki ilk soru “menzil” oluyor. Genellikle kullanıcıların gözü ekrandaki kalan menzilde ya da şarj ibresinde kalıyor. Menzili sadece batarya kapasitesi belirlemiyor, sürücünün kullanım tarzı menzili etkileyen faktörün başında geliyor.

Aynı model araç aynı şartlarda kullanılsa bile farklı sürücüler direksiyondayken menziller sürüş tarzına göre değişiklik gösterebilir.

"EKONOMİK SÜRÜŞ" TEKNİKLERİ BENİMSENMELİ

Elektrikli araçlarda enerji tüketimini etkileyen en büyük faktör sürücü davranışıdır. Peki ekonomik sürüş teknikleri nelerdir, neler yapılmalı?

Yumuşak Hızlanma ve Yavaşlama: Ani hızlanmalar bataryadan anlık olarak yüksek akım çeker, bu da verimliliği düşürür. Hızlanmalar daha yumuşak yapılmalı.

Sabit Hız: Özellikle otoyollarda sabit bir hızda ilerlemek (mümkünse 100 km/s altında) hava direncini azaltarak menzili korur. Elektrikli araçlarda yüksek hızlar enerji tüketimini çok yukarı çıkarır.

Öngörülü Sürüş: Trafiği önceden okuyarak gereksiz frenlemelerden kaçının. Elektrikli araçların en büyük avantajı, yavaşlarken enerji üretebilmeleridir.

Tek Pedal Sürüş: Rejeneratif Frenleme adı verilen bu sistemle tek pedalla araçlar kullanılabiliyor. Fren pedalına basmak yerine, ayağınızı gazdan çekerek aracın motor direnciyle yavaşlamasına izin verin.

İklimlendirme Etkisi: Elektrikli otomobiller ısıtma ve soğutma sistemleri, menzili doğrudan etkileyen faktörlerden biri. İçten yanmalı araçlarda motor ısısı kullanılırken elektrikli araçlar bataryayı tüketiyor. Aracınız hala şarjdayken (prize takılıyken) iç mekân sıcaklığını ayarlayın. Böylece yola çıktığınızda

batarya enerjisini sadece sürüş için kullanırsınız.

Koltuk Isıtma: Tüm kabini ısıtmak yerine, daha az enerji tüketen koltuk ve direksiyon ısıtmasını tercih edin.

Hava Durumu: Çok sıcak veya çok soğuk havalar batarya kimyasını etkiler. Aracınızı mümkünse gölgeye veya kapalı bir otoparka park ederek batarya sıcaklığını optimize edin.

Lastik Basıncı: Düşük basınçlı lastikler yuvarlanma direncini artırarak tüketimi yüzde 5-10 oranında yükseltebilir.

Gereksiz Ağırlıklar: Özellikle uzun yollarda ya da şehir içinde bagajda sürekli bulunan eşyalar ve gereksiz ağırlıklar tüketimi artırır.

Aerodinamik Engeller: Elektrikli otomobillerle daha çok duyulan aerodinamik tasarım için kapı kolları bile araçların için gömülürken, port bagaj ve bisiklet taşıyıcı gibi ekstralar sürtünmeyi artırarak tüketimi ciddi oranda artırır. Kullanılmadığında port bagaj, tavan çadırı ve bisiklet taşıyıcılar sökülmelidir.

Rota Planlaması: En kısa yol her zaman en verimli yol değildir. Yokuşlardan kaçınmak lazım. Dik rampalar bataryayı hızla tüketir. Mümkünse daha düz rotaları tercih edin.

Batarya Ömrü: Bataryanızı yüzde 20 ile yüzde 80 şarj aralığında tutmak, sadece günlük menzilinizi değil, bataryanızın toplam ömrünü de uzatacaktır.

BATARYANIZI NASIL KORURSUNUZ?

Eğer aracınız gece boyunca park halinde kalırken şarj olacaksa, ultra hızlı şarj üniteleri yerine yavaş (AC) şarjı tercih edin. Bu, aracınızı 8 yıl sonunda yüzde 12 daha fazla kapasiteyle korumanızı sağlar. Sıcak havalarda batarya sisteminin yükünü azaltmak için aracınızı gölgeye veya kapalı otoparklara park edin. Aracınızı uzun süre kullanmayacağınız durumlarda, bataryayı yüzde 100 veya yüzde 0 seviyesinde bırakmayın. İdeal "bekleme" seviyesi yüzde 50 civarı olmalı.

