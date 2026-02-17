Kaydet

Elazığ’ın Çarşı Mahallesi’nde iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Celal Öztekin Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tartıştığı M.A.A.’ya pompalı tüfekle değil, tabancayla tam 7 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan kurbanına tekme atmaya devam eden saldırganı, çevredeki esnaf ve vatandaşlar müdahale ederek etkisiz hale getirdi. O dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

