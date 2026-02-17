Ramazan ayında tutulamayan oruçların nasıl telafi edileceği, kaza orucuna ne zaman ve nasıl niyet edileceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kaza orucunun hükmü, niyet edilişi ve tutulma şartlarına ilişkin detaylar araştırılıyor.

Sağlık, yolculuk ya da farklı mazeretler nedeniyle Ramazan’da tutulamayan oruçların daha sonra yerine getirilmesi gerekiyor. Bu ibadetin hangi şartlarda farz olduğu, ne zaman tutulabileceği ve niyetin nasıl yapılacağına dair fıkhi bilgiler gündemdeki yerini koruyor.

KAZA ORUCU NEDİR?

Kaza orucu, Ramazan ayında tutulamayan farz oruçların daha sonra telafi edilmesi amacıyla tutulan oruçtur. Ramazan orucu her Müslümana farz olduğu gibi, geçerli bir mazeret sebebiyle tutulamayan günlerin sonradan kaza edilmesi de farz kabul edilir. Bu nedenle tutulamayan her gün için ayrı ayrı kaza orucu tutulması gerekir.

Kaza orucunda niyetin belirli olması şarttır. “Niyet ettim ilk kazaya kalan Ramazan orucumu tutmaya” şeklinde niyet edilerek hangi orucun kaza edildiği belirlenir. Ramazan orucundan farklı olarak kaza ve kefaret oruçlarında niyetin mutlaka imsak vaktinden önce yapılması gerekir; imsaktan sonra yapılan niyetle kaza orucu sahih olmaz.

Kaza orucu nedir, ne zaman tutulur?

KAZA ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Kaza orucu, Ramazan ayı dışında uygun olan günlerde tutulabilir. Niyet vakti ise akşam namazından sonra başlar ve imsak vaktine kadar devam eder. Bu süre içinde niyet edilmemişse o gün kaza orucu tutulmuş sayılmaz, ancak nafile oruç tutulabilir.

Ramazan orucunda olduğu gibi kaza orucunda da imsak vaktinden güneş batıncaya kadar orucu bozan hallerden sakınmak gerekir. Niyetten sonra imsak vaktine kadar yiyip içmenin bir sakıncası yoktur.

