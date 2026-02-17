Ramazan ayının başlamasıyla birlikte televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan mukabele programlarının saatleri araştırılmaya başlandı. TRT 1 ve Kanal 7 başta olmak üzere birçok kanalda ekrana gelen mukabele yayınlarının güncel saatleri ve izleme seçenekleri belli oldu.

Kur’an-ı Kerim’in hatim usulüyle okunarak takip edildiği mukabele programları, Ramazan ayında milyonlarca kişi tarafından televizyon ve online yayınlar üzerinden izleniyor. 2026 Ramazan döneminde mukabele yayınlarının hangi kanalda olduğu ve saat kaçta başladığı izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

MUKABELE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA 2026?

Ramazan boyunca mukabele geleneği hem camilerde hem de ekran başında sürdürülüyor. Türkiye’de ulusal yayın yapan dini içerikli televizyon kanalları ile bazı ana akım kanallar, her gün düzenli saatlerde mukabele programlarına yer veriyor. Bu sayede farklı saat dilimlerinde Kur’an-ı Kerim tilavetini takip etmek isteyenler kendilerine uygun yayın akışını tercih edebiliyor.

TRT 1 ekranlarında mukabele saat 06.25’te başlarken, Kanal 7’de ise 06.20'de itibarıyla izleyiciyle buluşuyor.

MUKABELE DİNLEYEREK HATİM OLUR MU?

Kur’an-ı kerimi dinlemek, okumaktan daha çok sevabdır. Okumak sünnet, dinlemek farzdır; fakat dinlemekle hatim olmaz. Mukabele dinlemek çok sevab olmasına rağmen, TV’den, radyodan veya kasetten dinlemenin ise insan sesi olmadığı için hiç sevabı olmaz. Bunu ibadet diye yapmak, bid’at olur. Yalnız öğrenmek niyetiyle dinlenebilir.

Sadece dinlemekle hatim olmaz. Dinleme sevabına kavuşulur. Hatim okuyanı Mushaf’tan gözle takip etmek daha uygundur, gözler de ibadet etmiş olur. Hatim okunurken başka iş yapmayıp sadece dinlemelidir. Kendimiz de okursak, okuyanı dinlememiş oluruz. Ancak radyodan, TV’den veya internetten dinlerken, sevab olması için kendisinin okuması şarttır. Cihazdan dinlemekle sevab olmaz. Baştan sonuna kadar kendisi de okursa hatim sevabı alır.

