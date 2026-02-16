Eskişehir’de TOKİ’nin 500 bin sosyal konut programı kapsamında yürüttüğü projeler için kura süreci canlı yayında başladı! Başvuruda bulunan vatandaşlar, “Eskişehir TOKİ kura sonucu açıklandı mı?”, “TOKİ Eskişehir asil yedek listesi nereden bakılır?” ve “Hak sahipliği sorgulama ekranı hangisi?” sorularına cevap ararken, kura işlemlerinin ardından isim listeleri resmi TOKİ Youtube kanalı üzerinden tek tek açıklandı. İşte, TOKİ Eskişehir kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...

Sosyal konut programı kapsamında birçok ilçe için Eskişehir TOKİ kura çekimi gerçekleştirildi. Kura işlemleri 16 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00’de Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necati Akdeniz Akgün Konferans Salonu’nda başladı. Eskişehir TOKİ kura sonucu ise canlı yayında açıklanarak hak sahipleri duyuruldu. İşte, TOKİ Eskişehir kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı ve canlı yayın bilgileri...

Eskişehir TOKİ kura sonucu açıklandı! TOKİ Eskişehir kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı

ESKİŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Eskişehir TOKİ kura çekimi işlemleri 16 Şubat 2026 tarihinde noter denetiminde gerçekleştirildi. Kura işlemlerinin başlamasının ardından hak sahipliği bilgileri resmi sonuç ekranları üzerinden yayınlanmaya başladı.

Kura sonuçları, noter onayının ardından TOKİ’nin resmi sistemlerine de aktarılıyor. Eskişehir TOKİ kura sonucu öğrenmek için sonuç sorgulama ekranından detaylara ulaşılabiliyor.

ESKİŞEHİR TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

TOKİ ESKİŞEHİR ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Eskişehir TOKİ asil ve yedek listesi TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Sonuçlara ulaşmak isteyen vatandaşlar TOKİ’nin kura sonuçları bölümüne girerek il, ilçe ve proje bilgilerini seçip tam listeyi görüntüleyebiliyor.

Ayrıca kura işlemleri tamamlandıktan sonra akşam saatlerinde hak sahipliği bilgileri e-Devlet sistemine de yükleniyor. Başvuru sahipleri e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden konut tipi, proje ve asil-yedek durumlarını ayrıntılı şekilde kontrol edebiliyor.

Eskişehir TOKİ kura sonuçları aynı zamanda Youtube canlı yayını üzerinden de duyuruldu. Sonuçlara erişmek isteyen hak sahibi adayları canlı yayını takip ederek listede isimlerini kontrol edebilecek.

ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ.

ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ 16 ŞUBAT 2026

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 ESKİŞEHİR MERKEZ ESKİŞEHİR MERKEZ (ODUNPAZARI,TEPEBAŞI) 5080/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 5080 EMLAK KATILIM BANKASI 16.02.2026 11:00 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. NECAT AKDENİZ AKGÜN KONFERANS SALONU 2 ESKİŞEHİR ALPU ESKİŞEHİR ALPU 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 60 ZİRAAT BANKASI 16.02.2026 11:00 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. NECAT AKDENİZ AKGÜN KONFERANS SALONU 3 ESKİŞEHİR BEYLİKOVA ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 16.02.2026 11:00 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. NECAT AKDENİZ AKGÜN KONFERANS SALONU 4 ESKİŞEHİR ÇİFTELER ESKİŞEHİR ÇİFTELER 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZİRAAT BANKASI 16.02.2026 11:00 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. NECAT AKDENİZ AKGÜN KONFERANS SALONU 5 ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZİRAAT BANKASI 16.02.2026 11:00 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. NECAT AKDENİZ AKGÜN KONFERANS SALONU 6 ESKİŞEHİR HAN ESKİŞEHİR HAN 35/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 35 ZİRAAT BANKASI 16.02.2026 11:00 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. NECAT AKDENİZ AKGÜN KONFERANS SALONU 7 ESKİŞEHİR İNÖNÜ ESKİŞEHİR İNÖNÜ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur. 8 ESKİŞEHİR MAHMUDİYE ESKİŞEHİR MAHMUDİYE 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZİRAAT BANKASI 16.02.2026 11:00 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. NECAT AKDENİZ AKGÜN KONFERANS SALONU 9 ESKİŞEHİR MİHALGAZİ ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 34/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 34 ZİRAAT BANKASI 16.02.2026 11:00 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. NECAT AKDENİZ AKGÜN KONFERANS SALONU 10 ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK 77/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 77 ZİRAAT BANKASI 16.02.2026 11:00 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. NECAT AKDENİZ AKGÜN KONFERANS SALONU 11 ESKİŞEHİR SARICAKAYA ESKİŞEHİR SARICAKAYA 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 16.02.2026 11:00 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. NECAT AKDENİZ AKGÜN KONFERANS SALONU 12 ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZİRAAT BANKASI 16.02.2026 11:00 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. NECAT AKDENİZ AKGÜN KONFERANS SALONU 13 ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120 ZİRAAT BANKASI 16.02.2026 11:00 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. NECAT AKDENİZ AKGÜN KONFERANS SALONU

