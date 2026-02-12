TOKİ’nin 250 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Samsun’da yürütülen projeler için kura süreci başladı. Bu kapsamda Asarcık ilçesinde hayata geçirilecek 71 konutluk proje için hak sahiplerini belirleyecek konut belirleme kura çekimi 12 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından Asarcık TOKİ kura sonuçları, başvuru yapan vatandaşların gündemindeki yerini aldı. İşte, Samsun Asarcık TOKİ kura sonuçları...

Samsun Asarcık TOKİ kura sonuçları açıklandı. Samsun ili Asarcık ilçesinde uygulanacak proje, Biçincik Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilecek. Projede toplam 71 konut için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlendi. Konutların daire tipleri 2+1 ve 3+1 olarak açıklanırken, projede 53 adet 2+1 daire ve 18 adet 3+1 daire bulunuyor. İşte Samsun TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı ve canlı yayın bilgileri...

Samsun TOKİ kura sürecini anlık olarak takip etmek isteyenler için çekiliş TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla yayımlandı. 12 Şubat 2026 tarihinde yapılan kura çekimi saat 11.30’da başlarken, başvuru sahipleri isimlerini canlı yayın üzerinden kontrol edebiliyor.

TOKİ SAMSUN ASARCIK SÖZLEŞME TARİHLERİ

Samsun Asarcık projesinde konut hakkı kazananlar, 23 Şubat 2026 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında sözleşme işlemlerini gerçekleştirecek.

