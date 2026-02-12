Milli Savunma Bakanlığı, gündeme ilişkin yeni açıklamalar yaptı. MSB, Endonezya'ya gemi satışı iddialarına "Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek cevap verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakanlık, Suriye, Ordu'da bulunan İHA, Endonezya'ya gemi satışı iddiası konularına ilişkin konuştu.

"İDDİA GERÇEK DEĞİL"

MSB, kısa süre önce gündem olan "Türk Deniz Kuvvetleri için inşa edilen 2 fırkateynin Endonezya’ya satıldığı"iddiasını reddetti. MSB, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Katar'da icra edilen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı firkteyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

“5 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU”

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadelede son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek bir disiplin ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonel faaliyetleri kapsamında 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 757 kilometreye ulaşmıştır.

“2 BİN 89 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ”

Kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında sınır güvenliğinde tedbirler alındığını belirten Aktürk, şunları söyledi:

Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7’si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahıs yakalanmış, 2 bin 89 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 790, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 7 bin 979 olmuştur. Bu hafta içerisinde, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 155 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

SURİYE’YE DESTEK

Aktürk, Gazze’de Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçilmesine rağmen, ateşkes ihlallerini sürdüren İsrail’in, Gazze’deki yıkım ve saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria’ya yeni bir hukuki ve idari statü dayatmak amacıyla aldığı kararları kınadıklarını söyledi.

Aktürk, uluslararası hukukun bariz bir ihlali olan bu kararların iki devletli çözüm çabalarına zarar vereceğinin açık olduğuna işaret ederek "Filistin halkının, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir devlet sahibi olma çabalarına destek vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." diye konuştu.

ENVANTERE YENİ GİREN SİLAHLAR

Aktürk ,geçen hafta Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Hisar-A Projesi kapsamında çeşitli miktarlarda Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ve Tam Atım Füze, muayene ile kabul faaliyetlerinin tamamlandığını belirtti:

Diğer yandan, hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından Riyad'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı (World Defence Show) 2026’da, ALTALBIAH firması ile MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi teknolojisi ihracı ve ortak üretimi ile 122 mm ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) mühimmatının Suudi Arabistan’da ortak üretimine yönelik Mutabakat Zaptı ve Saudi Chemical Company Limited ile patlayıcı ham madde ve enerjetik materyaller alanındaki işbirliklerini geliştirmek amacıyla Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

NATO

Türkiye'nin 18 Şubat'ta üyeliğinin 74’üncü yılına ulaşacağı NATO'nun, değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmaya devam ettiğini belirten Aktürk, “NATO’nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olan, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yaklaşık 2 bin personelle yer aldığımız Steadfast Dart 2026, aynı zamanda Almanya'nın milli tatbikatları olan Northern Quadriga ve Grand Quadriga ile eş zamanlı olarak 8-25 Şubat tarihleri arasında Almanya'da devam etmektedir. Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımızın TCG Anadolu'dan takip edeceği Steadfast Dart Tatbikatı kapsamında, 17-18 Şubat’ta, Baltık Denizi’nde TB3 insansız hava araçları ile atışlar icra edilecektir. Sayın Genelkurmay Başkanımız ile Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızın söz konusu tatbikatın 20 Şubat’taki Seçkin Gözlemci Günü’ne iştirak etmesi planlanmaktadır” dedi.

EKVATOR İLE ANLAŞMA

Aktürk, Türkiye ile Ekvator Cumhuriyeti arasında teati usulü ile imzalanan Askeri Çerçeve Anlaşması'na ilişkin şunları söyledi:

Türkiye-Kore Cumhuriyeti 13'üncü Kara Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı'nın 8-13 Şubat'ta Türkiye'de yapıldığını ifade eden Aktürk, "Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler uygulama planı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı heyetimizin, 17-19 Şubat'ta Atina/Yunanistan’da toplantıya katılması planlanmaktadır.

TATBİKATLAR HAKKINDA

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, harekat kabiliyetini geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası eğitim ile tatbikat faaliyetlerini planlanan takvim doğrultusunda olacağını belirtti.

Aktürk, 29 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında Kars’ta gerçekleştirilen Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış-2026 Tatbikatı'nın yarın düzenlenecek Seçkin Gözlemci Günü ile tamamlanacağını ifade etti.

Aktürk, şunları söyledi:

2 Şubat’ta başlayan Almanya'daki Dynamic Mirage ile 9 Şubat'ta İspanya’da başlayan Torrejon Advantage tatbikatları 13 Şubat'ta, 1-14 Şubat'ta Katar'da icra edilen İbrar-6 Kıyı Savunma Özel Tatbikatı ise 14 Şubat’ta sona erecektir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, 11 Şubat’ta, muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Batı Karadeniz’de eğitim uçuşu yapılmış, Erzincan'ın kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 13 Şubat’ta muharip uçak geçişi yapılması planlanmıştır.

