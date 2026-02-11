Mercedes-AMG GLC 53 serisi Coupe ve SUV gövde tipiyle resmi olarak sahneye çıktı. Mercedes’in orta sınıf SUV modeli GLC, AMG dokunuşuyla artık çok daha sert, çok daha hızlı ve iddialı. Üstelik bu kez sadece düz bir güç artışı değil; elektrik destekli performans mimarisiyle geliyor. AMG mühendisleri dört silindir dönemini bu modelde kapatıp yeniden sıralı altı silindire dönmüş durumda.

Mercedes-AMG GLC 53

Mercedes-AMG, merakla beklenen yeni GLC 53 serisini SUV ve Coupe gövde tipleriyle ortaya çıkardı. Bu modelle birlikte Mercedes-AMG, bazı pazarlarda eleştirilen dört silindirli performans

mimarisinden geri adım atmış görünüyor. Sıralı altı silindir, marka DNA’sına daha uygun bir çözüm olarak yeniden konumlandırıldı.

Yeni GLC 53'ün kalbinde kapsamlı bir revizyondan geçirilen, turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altı silindirli bir motor yer alıyor. Sistem 48 volt mild-hybrid altyapı ile destekleniyor.

