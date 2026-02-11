Yeni Mercedes-AMG GLC 53 resmen tanıtıldı: Altı silindir ve drift modu
Mercedes-AMG GLC 53 serisi Coupe ve SUV gövde tipiyle resmi olarak sahneye çıktı. Mercedes’in orta sınıf SUV modeli GLC, AMG dokunuşuyla artık çok daha sert, çok daha hızlı ve iddialı. Üstelik bu kez sadece düz bir güç artışı değil; elektrik destekli performans mimarisiyle geliyor. AMG mühendisleri dört silindir dönemini bu modelde kapatıp yeniden sıralı altı silindire dönmüş durumda.
Mercedes-AMG, merakla beklenen yeni GLC 53 serisini SUV ve Coupe gövde tipleriyle ortaya çıkardı. Bu modelle birlikte Mercedes-AMG, bazı pazarlarda eleştirilen dört silindirli performans
mimarisinden geri adım atmış görünüyor. Sıralı altı silindir, marka DNA’sına daha uygun bir çözüm olarak yeniden konumlandırıldı.
Yeni GLC 53'ün kalbinde kapsamlı bir revizyondan geçirilen, turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altı silindirli bir motor yer alıyor. Sistem 48 volt mild-hybrid altyapı ile destekleniyor.
DRİFT MODU OLAN SUV
Bu sistemle 449 beygir güce hibrit sistemden gelen 22 beygirlik güç destek veriyor. Aracın normal torku 600 Nm iken, 10 saniyelik overboost modunda ise 620 Nm’ye kadar çıkıyor. Güç, AMG
Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola iletiliyor.
Bu güç aracın 0'dan 100 km/sa hıza 4.2 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Aracın maksimum hızı ise 250 km/sa ile sınırlanmış, AMG Sürücü Paketi ile 270 km/sa hıza kadar çıkartılabiliyor.
Asıl imza dokunuş ise modele tamamen arkadan itiş sağlayan "Drift Modu" eklenmesi. Dokuz vitesli AMG SPEEDSHIFT TCT 9G şanzıman ve standart arka aks yönlendirme sistemi bulunuyor.
Bu performans modelinin yakıt tüketimi ise 100 kilometrede ortalama 9.2 ile 9.9 litre arasında değişiyor.
AGRESİF TASARIM
Yeni GLC 53, AMG'ye özgü geniş ızgara, agresif tamponlar, özel hava girişleri, dört çıkışlı egzoz sistemi ve spoyler dikkat çekiyor.
İç mekânda ise AMG Performance direksiyon, spor koltuklar ve AMG’ye özel dijital gösterge grafikleri yer alıyor. MBUX sistemi performans telemetrisi de sunuyor.
FİYATI NE OLACAK?
Modelin global pazarda yıl içinde satışa çıkması planlanıyor ancak bir fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı.
Araç GLC 43 ve GLC 63’ün arasına yerleşecek. Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance ülkemizde 10.357.000 TL’ye satılırken, Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé ise 14.843.000 TL’y satılıyor.
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Performance 9.917.000 TL, Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE ise 14.260.000 TL’den satılıyor.