İngiliz süper otomobil üreticisi Aston Martin, sadece 10 adetle sınırlı yeni hiper otomobili Aston Martin Valkyrie LM’i tanıttı. Model, 2025 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve IMSA yarışlarında yer alan Valkyrie yarış aracına mümkün olduğunca yakın şekilde geliştirilmiş bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor.

Aston Martin’in bu ultra özel LM sürümü, pist günleri için tasarlanmış ve sıradan araçlardan tamamen ayrışıyor. “Le Mans ile yarışın ruhunu yaşamak isteyen seçkin sürücüler için tasarlandı” mesajını veren marka, bu özel seriyle performansı doğrudan pist deneyimine taşıyor.

Aston Martin Valkyrie LM tanıtıldı: Pist için sadece 10 adet üretildi

LE MANS YARIŞ TEKNOLOJİSİ SOKAĞA UYARLANDI

Valkyrie LM, pistte yarışacak Valkyrie yarış arabasına çok yakın teknik DNA taşıyor. FIA ve IMSA için gerekli ekipmanları (ağırlık dengeleyici, kapalı döngü elektronik sistemler vb.) bu versiyonda kaldırılarak sürücüye daha saf bir pist deneyimi sunuluyor.

Ayrıca LM özel olarak kullanıcı dostu pist arayüzü ve kokpit ayarlarıyla hazırlanmış; bu da sadece profesyonel sürücüler değil, deneyimli amatör sürücüler için de ideal bir sürüş deneyimi anlamına geliyor.

6.5 LİTRE V12 VE 697 BEYGİR

Aston Martin Valkyrie LM’in kalbinde, efsanevi motor üreticisi Cosworth’un geliştirdiği 6.5 litre atmosferik V12 motor yer alıyor. Bu ünite, yol versiyonundaki hibrit desteğini taşımıyor ancak performans açısından muadil yarış aracıyla eş düzeyde ve yaklaşık 697 beygir güç üretiyor.

Motor sadece pist performansı için yeniden kalibre edilmiş yakıt ile çalışacak şekilde ayarlanmış, bu da gerçek yarış atmosferinin korunmasına yardımcı oluyor.

LM sürümü sadece güçlü bir motorla sınırlı değil. Çift salıncaklı yarış tipi süspansiyon, ayarlanabilir amortisörler, F1 tarzı aerodinamik kanatlar, çift pedal ve paddle shift destekli 7 ileri sıralı şanzıman, Pirelli pist lastikleri gibi unsurlar, bu otomobili gerçek bir pist makinesi yapıyor.

Aracın karbon fiber gövde yapısı, aerodinamik verimlilik ve pist stabilitesini maksimum seviyeye taşıyan detaylar barındırıyor.

SADECE 10 KİŞİ SAHİP OLACAK

Bu seri ile sadece 10 müşteri, Valkyrie LM’e sahip olma ayrıcalığına erişebilecek. Teslimatların 2026’nın ikinci çeyreğinde başlaması planlanıyor. Fiyat konusunda resmi bir açıklama yapılmasa da, standart Valkyrie’nin yaklaşık 3.2 milyon dolar seviyesindeki başlangıç etiketinden çok daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor.

