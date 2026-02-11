Küçükçekmece’de bir ortaokulda Türk bayrağını yerden alıp cam kenarına koyan 10 yaşındaki öğrenci, iddiaya göre bayrağın düşmesi sonrası kadın memur tarafından darbedildi.

İstanbul Küçükçekmece'de dün Kadriye Moroğlu Ortaokulu'nda yaşanan olayda, iddia edilene göre, 10 yaşındaki M.E.D., sınıfta yerde gördüğü Türk bayrağını kaldırıp camın önüne koydu.

Türk bayrağı rüzgarın etkisiyle camdan aşağıya düştü. Sınıfa gelen kadın memur D.B., öğrenciyi boğazından sıkarak darbetti. M.E.B. korkudan olayı anlatamazken, durumu diğer çocuklardan öğrenen ailesi hastaneden darp raporu alarak, kadın memur hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kadın memurdan ortaokul öğrencisine darp! Şiddetin nedeni 'bayrak' çıktı

ÇOCUK YAŞADIKLARINI ANLATTI

M.E.D. adlı öğrenci, "Sınıfın içinde yerde bayrak gördüm. Sonra bayrağı alıp pencerenin üzerine koydum. Kimse saygı göstermiyordu, üzerine basıyorlardı. Bayrak camdan aşağıya düştü. Memur gelip boğazımı sıkarak yere doğru ittirdi. Memur beni dövdüğü için korktum ve olayı anlatmadım" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Öğrencinin babası Saruhan D., "Dün iki tane çocuk geldi, 'Senin çocuğunu okulda bir memur darbetti' dediler. Çocuk yanıma geldi, baktım boğazı morarmış. Dayanamadım, hastaneye götürüp darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

