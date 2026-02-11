Mudanya’da yaşanan trajedide, 5 yaşındaki çocuk denizde hayatını kaybederken annesi gözaltına alındı. Güvenlik kameraları, annenin çocuğuyla sahile gidip kısa süre sonra tek başına geri döndüğünü kaydetti.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı Yat Limanı mevkiinde, edinilen bilgiye göre, S.G. (30) isimli kadın 5 yaşındaki oğlu M.B.G. ile birlikte sahile geldi. İddiaya göre anne, elinden tuttuğu oğlunu denize attıktan sonra kendisi de suya atladı. Kadın bir süre sonra kıyıya çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu bulunarak denizden çıkarılan 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan S.G.’nin ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı. Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de atladım. Daha sonra kıyıya çıktım, çocuğu çıkaramadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Bursa'da korkunç olay! 5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü

DENİZE GİDİŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Bu arada S.G'nin ve oğluyla denize gidişi ve tek başına geri dönüşü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bir binanın güvenlik kamerası görüntülerinde S.G'nin, M.B.G'nin elinden tutarak Güzelyalı Yat Limanı'na doğru yürüdüğü, yaklaşık 30 dakika sonra ıslak kıyafetler ve üzerindeki yeleği olmadan tek başına geri döndüğü anlar yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası